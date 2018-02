Sociale mix verschilt enorm in Antwerpse scholen: "Elitescholen lijken doelbewust niet solidair" IB

28 februari 2018

05u17

Bron: Belga 8 Onderwijs Wat sociale mix betreft, gaapt er een grote kloof bij de Antwerpse secundaire scholen. Dat blijkt uit cijfers van Onderwijs Vlaanderen, schrijft de Gazet van Antwerpen vandaag. Opvallend is dat de scholen met een beperkte sociale mix net die scholen zijn die niet wensen deel te nemen aan het online aanmeldingssysteem.

In Antwerpen is het aanmeldingssysteem voor het schooljaar 2018-2019 in het secundair onderwijs geïntroduceerd. Secundaire scholen zijn niet verplicht zich aan te sluiten, maar ongeveer twee derde deed dat wel. Binnen het systeem wordt omwille van de sociale mix gewerkt met een 'dubbele contingentering'. Die deelt de leerlingen op in indicator- en niet-indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen of jongeren die een moeder zonder diploma secundair onderwijs hebben en/of een schooltoelage krijgen.

Percentage indicatorleerlingen

Uit de cijfers die Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns opvroeg blijkt dat het gemiddeld percentage indicatorleerlingen in de Antwerpse secundaire scholen 65 procent bedraagt. Het percentage indicatorleerlingen ligt veel lager in scholen die niet deelnemen aan het online aanmeldingssysteem. In de zogenaamde 'elitescholen' daalt het tot 20 procent.

Volgens socioloog Dirk Jacobs (ULB) lijkt dat erop te wijzen "dat de scholen doelbewust niet solidair zijn met de andere Antwerpse scholen".

Meer over onderwijs en opvoeding