Slordige 40.000 stakers in het onderwijs: “Fenomenaal succes” ADN

20 maart 2019

15u06

Op basis van de resultaten van een bevraging bij de vakbondsafgevaardigden schat COC dat 40.000 personeelseden in het onderwijs het werk neerlegden. "Dat is een fenomenaal succes", stipt de vakbond aan.

Het leeuwenaandeel is terug te vinden in het basisonderwijs en het secundair onderwijs (85 procent van het aantal stakers).

Signaal

"Dat is ook niet onlogisch aangezien het leerplichtonderwijs het meeste personeelsleden telt. Deze algemene onderwijsstaking van vandaag is dan ook een krachtig signaal geworden aan de toekomstige Vlaamse regering, aan de nieuwe minister van onderwijs en aan al wie beleidsverantwoordelijkheid draagt in het onderwijs", aldus de onderwijsvakbond.



Het signaal is volgens secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven heel duidelijk. "Wil men de chaos vermijden die er in het Vlaamse onderwijs zit aan te komen, dan zijn overal extra investeringen noodzakelijk en niet alleen in de kleuterklas zoals minister Crevits, sommige politieke partijen en een onderwijskoepel suggereren.”

Werkdruk

“Concrete maatregelen voor de aantrekkelijkheid van het beroep zullen moeten voorkomen dat het lerarentekort helemaal dramatisch wordt”, vervolgt hij.

“De werkdruk moet in heel het onderwijs omlaag om te voorkomen dat nog meer mensen dan vandaag uitvallen en er moeten dringend echte eindeloopbaanmaatregelen komen. Hervormingen zoals het M-decreet bijvoorbeeld moeten eindelijk eens met middelen ondersteund worden. Het moet gedaan zijn diezelfde onderwijswagen steeds voller te laden. Hij staat op het punt te bezwijken."

Waardering

Volgens de christelijk vakbond wordt het hoog tijd dat het personeel ruimte krijgt voor haar kerntaken. "Erken de onderwijsprofessional en overbelast hem niet met zinloze administratie. Geef hem vrijheid in de didactische aanpak van zijn lessen. Erken zijn expertise. Onderwijs verdient waardering en respect."

"Als het nieuwe regeerakkoord geen totaalplan voor het hele Vlaamse onderwijs inhoudt, dan zal het volgende schot geen 18 jaar op zich laten wachten en het zal ook niet meer vóór de boeg zijn", besluit COC in een persmededeling. "Een andere kijk op de organisatie van onderwijs en extra investeringen zijn noodzakelijke ingrediënten voor dat plan.”