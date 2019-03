Schrijnend lerarentekort: oud-directeur (73) terug voor de klas

Arnd Leroy Sien De Bruyne Greet Wouters

26 maart 2019

17u54

Bron: VTM 0 Onderwijs Stan Van Loon is 73 en al 15 jaar op pensioen, maar omdat er enkele leerkrachten langdurig afwezig zijn, staat hij opnieuw voor de klas. Even vlug de leerstof bekijken en dan begint Stan aan de les alsof hij nooit is weggeweest.

14 dagen geleden werd Stan gebeld door de huidige directeur van de Potlodenschool in Essen met de vraag of hij hen uit de nood wilde helpen. Stan nam meteen zijn agenda en stemde in om zes vervangingen op zich te nemen. Naast de oud-directeur zijn er ook nog enkele oud-leerkrachten die tijdelijk opnieuw voor de klas staan omdat er geen andere oplossingen zijn. “Het is ontzettend moeilijk om leerkrachten te vinden”, zegt huidig directeur Peter Francken die momenteel ook voor de klas staat ter vervanging.

De kinderen leren Stan nu pas kennen en omgekeerd. Stan valt best wel in de smaak bij de leerlingen, maar het vele switchen van leerkracht is voor sommige kinderen best verwarrend.