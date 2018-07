Schooljaar betalen wordt steeds moeilijker kv

31 juli 2018

04u46

Steeds meer studenten kloppen aan bij de sociale dienst van de UAntwerpen voor financiële hulp. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen, De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Om de financiële druk te verzachten, zijn aan de UAntwerpen een aantal sociale maatregelen mogelijk. Zo betalen beursstudenten per academiejaar 108,8 euro. Voor een tussencategorie, de zogeheten bijna-beursstudenten, is er een tarief van 484,3 euro. Aan de UAntwerpen is er ook de mogelijkheid om een gespreide of uitgestelde betaling te vragen van het inschrijvingsgeld.

Aan de UAntwerpen schommelt het aantal (volledige) beursstudenten de afgelopen jaren rond de 3.000. Maar waar de universiteit in 2014 nog 186 bijna-beursstudenten inschreef, zijn het er in het huidige academiejaar al zo'n 322, met een continue stijging jaar na jaar. Ook het aantal studenten dat een gespreide betaling vraagt van het inschrijvingsgeld zit in de lift.

Vanwaar die stijging? "Die heeft te maken met de gedeeltelijke automatisering van de studietoelagen, wat leidt tot een vertraging in de behandeling van dossiers. Maar ook de verhoging van de studiegelden die enkele jaren geleden werd doorgevoerd, speelt mee", klinkt het bij de universiteit.