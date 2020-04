Schooldirecteur over heropstart lessen: “Alleen al aan handen wassen zijn we 4 uur kwijt” jv

Bron: VTM Nieuws 0 Onderwijs Als de cijfers het toelaten, starten op 15 mei onze scholen gedeeltelijk weer op. Maar heel wat leerkrachten zien de opgelegde voorzorgsmaatregelen niet meteen zitten. “Alleen al aan handjes wassen zijn we vier van de zes lestijden kwijt”, zegt schooldirecteur Gwen Moerman aan VTM Nieuws.

Het toiletbezoek van de leerlingen belooft chaos te worden, als de veiligheidsvoorschriften van de experts strikt worden opgevolgd. Want dat betekent ook voor de leerlingen afstand houden en daardoor kunnen niet alle wasbakken en toiletten worden gebruikt. Juf Els Maenhout vangt vandaag acht kinderen op in basisschool Bollekensschool in Gent. “En het is nu al aanschuiven om de handen te kunnen wassen”, zegt ze aan VTM Nieuws.

“De leerlingen zouden zes keer per dag hun handen moeten wassen: bij aankomst op school, voor en na de speeltijd en het eetmaal, en bij het verlaten van de school”, legt directeur Gwen Moerman uit. “Wij verwachten bij het opengaan ongeveer 170 kinderen op onze school. Als iedereen zes keer de handen moet wassen, dan neemt dat 3,5 tot 4 uur in beslag en zijn we al vier van de zes lestijden per dag kwijt”, aldus Moerman.



De oplossing bestaat er voor de directeur in om elk leerjaar één dag per week naar school te laten komen. “Minder kinderen op school is beheersbaar en dan gaat er minder tijd verloren aan die sanitaire maatregelen.” En ook het lesgeven wint erbij, omdat klassen dan kunnen worden opgesplitst in twee of drie groepen.

