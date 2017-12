School verbiedt leerlingen kap of muts te dragen bij vrieskou Margo Verhasselt

13u00

Bron: La Dernière Heure, Het Nieuwsblad 0 ANP foto ter illustratie Onderwijs Een school in Neder-over-Heembeek verbiedt leerlingen om een kap of muts te dragen op de speelplaats, zelfs bij koude temperaturen. Ouders trokken naar de directie van de school. Zo schrijft de Franstalige krant La Dernière Heure.

Het dragen van kleding met filosofische, etnische, politieke, nationale of religieuze insteek is verboden op het Athénée des Pagodes. Maar het gaat verder dan dat, iets dragen op je hoofd is verboden op de school.

Dus ook mutsen en kappen gaan in tegen het schoolreglement, vrieskou of niet. Wanneer de leerlingen met een kap of muts op de speelplaats rondlopen wordt hen meteen door leerkrachten gevraagd deze af te zetten. Bij een tweede opmerking verliezen de kinderen zelfs punten op goed gedrag.

Ouders trekken aan de alarmbel

Een moeder trok al naar de schooldirectie om over deze maatregel te praten maar kreeg niet meteen antwoord: "De directeur en onderdirecteur waren niet bereikbaar voor een antwoord. Toen ik aan de directiesecretaresse het probleem uitlegde, viel ze volledig uit de lucht." Enkele dagen later kreeg de moeder dan toch bevestiging van een directielid. Volgens de directie zouden sommige meisjes een sjaal gebruiken om zo toch een hoofddoek te kunnen dragen.

Het probleem werd ook voorgelegd bij Faouzia Hariche (PS), Brussels schepen voor onderwijs. Zij beloofde dat er verandering zal komen. Al vraagt de moeder nog steeds dat de school een officiële verontschuldiging rondstuurt aan de leerlingen en dat de punten voor goed gedrag opnieuw aangepast worden.