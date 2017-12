School in Bekkevoort neemt opvallende maatregel: wie met de auto naar school komt, moet nablijven Tom Van de Weyer

13u25

Wie met de auto naar school komt, moet nablijven. Zo wil de gemeente Bekkevoort alle leerlingen van haar basisschool stimuleren om met de fiets te komen. "De kinderen die met de fiets en de bus gekomen zijn, mogen na het laatste belsignaal als eerste vertrekken", zegt schepen van Onderwijs Benny Reviers (sp.a.).

“Wie met de auto wordt opgehaald moet even nablijven tot de fietsers weg zijn. Op deze manier willen we het verlaten van de school gecontroleerd laten verlopen. Pas als de fietsers weg zijn, mogen er auto's in de buurt van de school komen. We plaatsen achteraan de school een parkeerverbod.”

Zoals in veel gemeenten is het aan basisschool De Verre Kijker in de Staatsbaan erg druk. “We werken verder aan fietsvriendelijkheid rond de school door een onverhard pad van 1,5 kilometer aan te leggen. Dat moet klaar zijn tegen september 2018”, zegt Reviers.