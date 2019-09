Scholen laten vandaag de bel rinkelen voor het klimaat IB

26 september 2019

06u32

Bron: Belga 0 Onderwijs Teachers for Climate doet vandaag een oproep aan alle scholen om massaal de klimaatnoodtoestand uit te roepen. "Om dit alles kracht bij te zetten laten deelnemende scholen vandaag om 12.05 uur de schoolbel rinkelen of kunnen leerlingen wekkers laten afgaan", zegt de organisatie in een persbericht.

Als een school de klimaatnoodtoestand uitroept, betekent dit dat ze belooft om minstens tien klimaatacties te ondernemen tijdens het schooljaar. Dat kan bijvoorbeeld gaan over meer lessen over de klimaatverstoring, het stimuleren om met de fiets naar school te komen, geen schoolreizen meer met het vliegtuig of de overheid vragen om meer te investeren in een grondige isolatie van alle schoolgebouwen.

"De datum van de actie is niet toevallig", zegt Wim Benda, een van de initiatiefnemers. "Ze gebeurt namelijk drie dagen na de VN-klimaattop in New York op 23 september. Daar vroeg secretaris-generaal Antonio Guterres aan alle deelnemende landen om geen speeches meer te geven, maar met concrete actieplannen te komen. Ook voor scholen is het nu tijd voor echte actie."

De actie is een initiatief van de internationale beweging Cedamia. Alle scholen die de klimaatnoodtoestand uitroepen kunnen hun engagement kenbaar maken door zich te registreren op de website www.cedamia.org/schools/ en er zichzelf met een vlaggetje weer te geven op een wereldkaart.