Sarah zat van haar zevende tot haar vijftiende in instellingen: "Voor het minste vlieg je naar de kussenkamer"

Cathy Galle

05 september 2018

05u13

Bron: DM 0 Onderwijs Het Het tussentijds rapport over de jeugdinstellingen mag dan bij politici de mond doen openvallen, ervaringsdeskundigen zijn allerminst verrast. "Je wordt voor het minste gestraft."

Verhalen over schimmel op de muren en kranen die niet werken herinnert Sarah Willemen (25) zich niet meteen. Maar dat de Vlaamse jeugdinstellingen geen paradijs zijn, weet ze maar al te goed.

Ze dwaalde sinds haar 7 jaar in het wereldje rond. Als kind van verslaafde ouders die niet voor haar konden zorgen, kwam ze van de ene instelling in de andere voorziening terecht. Sarah: “Ik was amper 7 jaar toen ik in een voorziening in een zogenaamde kussenkamer terechtkwam. Dat zijn kamertjes met oude kussens waar je als jong kind ingezet wordt om af te koelen. Ik kan begrijpen dat het in sommige gevallen nodig is. Het gebeurde alleen nogal snel. Voor het minste wat je deed. Het leek mij dan ook vooral een makkelijkheidsoplossing. Het kost minder tijd en energie dan in dialoog te gaan met een kind over waarom het zich zo gedraagt.”

