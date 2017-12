Rector KU Leuven wil geen samenwerking meer met Israëlische politie kv

De Leuvense Actiegroep Palestina (LAP) reageert verheugd op de beslissing van de KU Leuven om de samenwerking tussen onderzoekers van de rechtsfaculteit en de Israëlische politie niet voort te zetten na april 2018. De samenwerking is onderdeel van een Europees onderzoeksproject dat dan zou aflopen. Deze actiegroep was de initiatiefnemer van de verschillende acties die de afgelopen jaren aan de KU Leuven gevoerd werden tegen deze samenwerking.

"We zijn verheugd met deze beslissing van de KU Leuven. Wat ons nog meer verheugt, is dat ons protest tegen de samenwerking met de Israëlische politie ertoe geleid heeft dat de KU Leuven werk zal maken van een mensenrechtencharter. Uiteraard zullen we de verdere ontwikkelingen van nabij blijven opvolgen", aldus Tobias van Os, woordvoerder van de actiegroep.

De Leuvense Actiegroep Palestina was onder meer de initiatiefnemer van de opmerkelijke actie bij de opening van het academiejaar van de KU Leuven eind september waarbij een zestigtal personen, waaronder een tiental academici in toga, aan participeerden. Rector Sels kreeg bij het verlaten van de stoet van togati ter hoogte van de Universiteitshallen van de actievoerders een taart en een petitie met 3.000 handtekeningen om de samenwerking stop te zetten.