Rector: "KU Leuven goed voor indirecte tewerkstelling van 80.000 personen"

05 januari 2019

01u35

De KU Leuven stelt 22.000 personen tewerk, waarvan 13.000 in de universiteit en 9.000 in de universitaire ziekenhuizen. "Die 13.000 zijn momenteel goed voor een indirecte tewerkstellingscreatie van 80.000 personen". Dat heeft rector Luc Sels gisterenavond gezegd tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de KU Leuven, de stad Leuven en de plaatselijke militaire overheid.

Sels gaf ook cijfers over de economische meerwaarde die de universiteit genereert. In de periode 2016-2017 werd die geschat op 7,4 miljard euro op jaarbasis, waarvan 6,4 miljard euro in ons land. In die cijfers zijn de universitaire ziekenhuizen niet inbegrepen. "Een universiteit is dus veel meer dan een school en heeft een onwaarschijnlijk sterke impact op de ontwikkeling van de regio", aldus de Leuvense rector.

Netwerk van zeven Europese universiteiten

Sels onthulde ook dat de KU Leuven op vlak van internationalisering momenteel actief is in een netwerk van zeven Europese universiteiten waar gewerkt wordt aan gezamenlijke curricula. "We willen in de toekomst gezamenlijke opleidingen gaan aanbieden met automatische transfers van credits en punten. Dat is hetgeen Europa momenteel nodig heeft", aldus de rector.

Leuvens ecosysteem

Het 'Leuvense ecosysteem' dat de universiteit en het stadsbestuur gerealiseerd hebben, gooit volgens Sels internationaal hoge ogen en ligt mede aan de basis van het feit dat de KU Leuven momenteel in de Reuters-ranking die universiteiten screent naar hun innovatief potentieel op één staat in Europa en op zeven in de wereld. Belangrijke onderdelen van dit ecosysteem zijn Leuven Research & Development en de wetenschapsparken.