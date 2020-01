Rector: “KU Leuven dit academiejaar voor het eerst door plafond van 60.000 studenten” IB

11 januari 2020

03u34

De KU Leuven zal over enkele weken voor het eerst door het plafond van 60.000 studenten gaan. Dat heeft rector Luc Sels gisterenavond gezegd op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de KU Leuven, de stad Leuven en de lokale militaire overheid. Tijdens het academiejaar 2018-2019 schreven zich 58.705 studenten in.

De vermelde aantallen zijn de som van studenten die zich inschreven in Leuven en aan de andere campussen van de unief in Brussel, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brugge, Geel, Diepenbeek, Sint-Katelijne-Waver en Aalst.

Tijdens het academiejaar 2018-2019 schreven zich 58.705 studenten in. De stijging situeert zich onder meer bij de buitenlandse studenten. De KU Leuven kende dit academiejaar een groei van circa 20 procent bij buitenlanders die zich voor het eerst inschreven.

Mooie prestaties

Sels blikte tevreden terug op de mooie prestaties die de KU Leuven het afgelopen jaar in internationale rankings neerzette. In de Times Higher Education Supplement prijkt de universiteit 45ste, hetgeen volgens de rector gezien het open toegangssysteem van het hoger onderwijs in ons land een enorme prestatie is. In de Reutersranking voor de meeste innovatieve uniefs staat de KU Leuven als eerste geplaatst in Europa en zevende in de wereld. In de Europese projectfinanciering - Horizon2020 - prijkt de unief op de vijfde plaats.

Als grote ambities op vlak van onderwijs dit jaar vermeldde Sels een intensere samenwerking met de hogescholen in het kader van de Associatie KU Leuven teneinde de doorstroming van studenten te faciliteren, de uitbouw van de universiteit tot "een unief van levenslang leren" en tot slot het project KU Leuven Engage dat de projecten wil bundelen die studenten stimuleren om binnen hun wetenschapsdiscipline maatschappelijke initiatieven te nemen.