Recordaantal studenten in hoger onderwijs kv

17 december 2018

04u47

Bron: Belga 0 Onderwijs Dit academiejaar zijn er 240.332 inschrijvingen aan een hogeschool of universiteit in Vlaanderen. Nooit waren er meer, blijkt uit de nieuwe publicatie 'Hoger onderwijs in cijfers' van bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V), schrijft De Morgen vandaag.

Het aantal inschrijvingen ligt meer dan 20 procent hoger dan in 2009-2010. De toename komt op dit moment vooral de universiteiten ten goede, terwijl het aantal inschrijvingen aan hogescholen licht is gedaald.

Vooral de schakelprogramma's, waarmee studenten die eerst aan een hogeschool zijn gestart hun opleiding kunnen voortzetten aan de universiteit, zijn populair. Voor dit academiejaar gaat het om 7.700 inschrijvingen.

De KU Leuven kan nog steeds de meeste studenten overtuigen. Daarna volgen de UGent en UAntwerpen. De Vrije Universiteit Brussel is wel de sterkste stijger (+7 pct). Bij de hogescholen doet de Hogeschool Gent het het best. De Thomas More Mechelen-Antwerpen is de sterkste stijger (+3,5 procent).



Minister Crevits is positief over het succes van het hoger onderwijs in Vlaanderen. "Dat is goed nieuws voor onze arbeidsmarkt. Bedrijven vragen sterk opgeleide profielen, wat ook blijkt uit de tewerkstellingscijfers van professionele bachelors en masters", zegt ze in de krant.

Maar pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool Gent) plaatst ook kanttekeningen. "Het zet het hoger onderwijs onder druk. Als meer mensen zich inschrijven, heb je grotere aula's, grotere groepen, meer verbeterwerk. Terwijl de financiering niet per se meteen volgt".