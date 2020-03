Professor Goossens: “Sluiting van scholen geen goed idee” kv

12 maart 2020

20u34

Bron: VTM NIEUWS 0 Onderwijs In VTM NIEUWS lichtte professor Herman Goossens, microbioloog aan de Universiteit Antwerpen en diensthoofd klinische biologie aan het UZA, vandaag toe waarom het sluiten van scholen momenteel geen prioriteit is.

Goossens besprak de optie uitvoerig met zijn Italiaanse collega’s, vertelt hij, die zelf ook niet enthousiast waren over het plan om de scholen te sluiten. “We hebben ook heel weinig wetenschappelijk bewijs dat kinderen een rol spelen bij de verspreiding van het virus”, vertelt de professor. “Ik heb de afgelopen weken nog geen enkele casus gezien waar kinderen aan de bron lagen van de uitbraak. Bovendien, als de scholen sluiten, dan wordt de opvang een probleem en moeten kinderen naar de grootouders gaan.”

Op dit moment is hij geen voorstander van het plan om de scholen te sluiten. Wat wel belangrijk is, aldus Goossens, is dat evenementen worden geannuleerd en dat plaatsen zoals bioscopen, musea en theaters voorlopig allemaal de deuren sluiten. Oudere mensen raadt hij aan om voorlopig het openbaar vervoer te vermijden.



De arts is opgelucht dat de ernst van de situatie ondertussen tot iedereen is doorgedrongen, al denkt hij niet dat we moeten vrezen voor dezelfde crisis als in Italië, waar het sterftecijfer momenteel 6,8 procent bedraagt. “Dat is gigantisch veel”, aldus Goossens. “k denk niet dat wij daaraan gaan komen als we drastische maatregelen nemen, zowel de overheid als de mensen zelf.”

Indien iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, schat Goossens dat het ergste over anderhalve maand voorbij zal zijn. “Dit wordt vier tot zes weken tanden bijten en dan denk ik dat we erdoor zullen geraken.”