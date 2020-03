Pedagoog Michel Vandenbroeck over opgeschorte lessen: "Voor veel ouders zeer moeilijke puzzel om te leggen” HAA

13 maart 2020

11u28

Bron: Belga 0 Coronavirus De maatregel van de federale overheid, die ouders vraagt om hun kinderen enkel naar school te brengen als ze anders door grootouders worden opgevangen, "is voor veel ouders een zeer moeilijke puzzel om te leggen". Dat zegt pedagoog Michel Vandenbroeck van de UGent. Scholen voorzien best opdrachten, maar dat is niet vanzelfsprekend voor kinderen in het lager onderwijs. Die kunnen vaak nog niet goed zelfstandig werken.

Vandenbroeck schaart zich achter de beslissing van de federale overheid om in scholen enkel nog opvang te voorzien. Het is wel aangewezen om kinderen opdrachten te geven, want indien het uitzonderlijke regime lang aanhoudt, staan de examens al snel voor de deur. De leerstof is dan nog moeilijk in in te halen, waarschuwt Vandenbroeck.

Regelingen onder buren en kennissen lijken een mogelijkheid om opvang te spreiden Pedagoog Michel Vandenbroeck

Alleenstaande ouders

Toch is het langdurig thuisblijven van kinderen voor veel ouders "een zeer moeilijke opdracht", denkt de pedagoog. "Zeker voor alleenstaande ouders. Dit is voor veel ouders een echt moeilijke puzzel. Ik hoop op solidariteit." Zo lijken regelingen onder buren en kennissen volgens hem een goede mogelijkheid om opvang te spreiden. Vandenbroeck ziet ook het nut van creatieve oplossingen, zoals speelgoedruil om verveling bij de jongste kinderen tegen te gaan.

De uitzonderlijke situatie hoeft voor kinderen niet traumatiserend te zijn, zegt Vandenbroeck nog. Maar ouders en media moeten de situatie juist uitleggen. Zo zijn op dit moment niet zoveel mensen tegelijk ziek en zijn de maatregelen voornamelijk nodig om oudere mensen te helpen. Kinderen lopen minder risico bij besmetting.

Stagiaires en UGent-onderzoekers doen geen observaties meer in kleuterscholen.

Basisonderwijs

Marianne Coopman, algemeen secretaris van de christelijke onderwijsvakbond COV (Christelijk Onderwijzersverbond), beaamt dat het basisonderwijs door de maatregel in een moeilijke positie wordt gezet.

“Kinderen uit de basisschool kunnen nog niet alleen thuis blijven. Op enkele uren tijd moeten directeurs en overblijvende leraren nu zware beslissingen nemen over de organisatie van hun school en van de opvang. Worden er opdrachten meegegeven aan de leerlingen? Hoeveel kinderen zullen moeten opgevangen worden? Wie zal de opvang op zich nemen? Wat met de voor- en naschoolse opvang? Zijn er bijzondere maatregelen nodig voor het buitengewoon onderwijs? Hoe zal de school zich kunnen organiseren om zowel voor leerlingen als voor het schoolteam een maximale bescherming te garanderen?”

“Dit is geen normale situatie”, meent Coopman. “Schoolteams zijn uiteraard bereid om te doen wat mogelijk is. Als grootste vakbond voor het basisonderwijs willen we iedereen oproepen om indien mogelijk de kinderen thuis op te vangen. Tegelijkertijd rekenen we op steun van de overheid om scholen te versterken in de manier waarop de opvang moet georganiseerd worden. De veiligheid van het onderwijspersoneel is een grote zorg.”

