Oudervereniging VCOV: "Sluit schooljaar in schoonheid af en organiseer proclamaties, ook in de zomervakantie"

22 juni 2020

15u37

De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) roept ouders en scholen op om het schooljaar toch nog in schoonheid af te sluiten met een proclamatie of rapportuitreiking. Ook als die in de zomervakantie moet plaatsvinden. "Voor ouders is het niet evident om in de zomervakantie aan proclamaties en rapportuitreikingen deel te nemen. Dat ouders en scholen zich inspannen om van het einde van het schooljaar een feestelijke gelegenheid te maken, verdient alleen maar lof", klinkt het bij VCOV.

Op 30 juni kan een basisschool de lessen een halve dag schorsen, maar 30 juni is en blijft de laatste schooldag. De week die erop volgt, kan de klassenraad gebruiken om het getuigschrift basisonderwijs uit te reiken.

Ook in het secundair onderwijs kan de termijn waarbinnen de delibererende klassenraad moet beslissen uitzonderlijk opgeschoven worden naar 7 juli. De kans is dus reëel dat de rapportuitreiking of het oudercontact na 30 juni georganiseerd wordt. Bijkomend gegeven is dat vóór 1 juli proclamaties met maximaal 100 personen toegestaan zijn. Na 1 juli kunnen scholen 200 personen toelaten.

Laten we met z’n allen de weinige tijd die er nog rest dit schooljaar zo goed mogelijk gebruiken. Ook het samen afsluiten van dit bijzondere schooljaar hoort daarbij VCOV

VCOV roept op om van die rapportuitreikingen iets feestelijks te maken, ook als ze in de zomervakantie vallen, wat vaak minder evident is voor ouders. Toch is het waardig afsluiten van het schooljaar belangrijk voor ieder kind en iedere student. “Laten we met z’n allen de weinige tijd die er nog rest dit schooljaar zo goed mogelijk gebruiken”, zo roept VCOV op. “Ook het samen afsluiten van dit bijzondere schooljaar hoort daarbij.”

