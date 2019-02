Ouders hebben 2,75 miljoen euro aan schulden bij scholen IB

07 februari 2019

05u17

Bron: Belga 4 Onderwijs Scholen doen steeds vaker een beroep op ­incassobureaus om ­onbetaalde facturen te innen. Vorig jaar ging het om een totaalbedrag van 2,75 miljoen euro, een stijging met 200.000 euro ten opzichte van 2017. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

Hoewel ook het aantal claims is gestegen, kunnen de bureaus maar de helft van het verschuldigde bedrag ook effectief innen. Volgens de vereniging SOS Schulden op School een duidelijke aanwijzing dat gezinnen het moeilijker hebben om de maaltijden, schooluitstappen of fotokopieën van hun kinderen te betalen. De organisatie vraagt een volledig verbod op het inzetten van incasso­bureaus in scholen.

Sp.a diende daar vorige week een voorstel van decreet voor in, maar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil daar voorlopig niet op ingaan. Ze heeft een proefproject lopen rond kostenbeheersing.