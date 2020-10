Opvallend meer leerlingen krijgen thuisonderwijs Marc Coppens

07 oktober 2020

05u00 0 Onderwijs Dit schooljaar kiezen 1.488 leerlingen voor individueel huisonderwijs. Dat zijn er opvallend meer (+32,6%) dan vorig schooljaar, toen 1.122 leerlingen thuisonderwijs kregen. Er lijkt sprake van een corona-effect. "Ik hoop dat de cijfers zich snel weer normaliseren", zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

In Vlaanderen geldt de leerplicht voor elk kind tussen 5 en 18 jaar. Bijna alle leerlingen (meer dan 99%) voldoen aan die plicht door naar school te gaan, maar ze kunnen ook thuisonderwijs volgen. Dit schooljaar kiezen 1.488 leerlingen daarvoor. Het gaat om 0,13% van de 1.175.538 leerplichtigen in Vlaanderen. Er is wel een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toen 1.122 leerlingen individueel huisonderwijs kregen. Dat was toen ook al een stijging met +11% tegenover schooljaar 2018-2019, maar dit schooljaar zien we een toename met +32,6%.

Een corona-effect, dus. "Ouders hebben het grondwettelijke recht om dit te doen, maar kinderen krijgen het beste onderwijs in de klas", zegt minister Weyts. Dat nu meer ouders hiervoor kiezen, lijkt gelinkt met corona. Ofwel omdat ouders hun eigen kinderen tijdens de lockdownmaanden van vorig schooljaar sneller vooruit zagen gaan dankzij intensieve begeleiding van de ouders zelf. Ofwel omdat ouders zichzelf betere leerkrachten vinden.

"Alle begrip voor die overwegingen, maar ze zijn dan gebaseerd op de zeer beperkte ervaring van een aantal maanden", meent Weyts. "Een volledige schoolloopbaan is toch nog iets anders. Ik vrees dat veel ouders onderschatten wat een immense taak lesgeven wel niet is. Ik hoop dat de cijfers zich snel weer normaliseren. Naar school gaan is zowel voor de kinderen als voor hun ouders op lange termijn echt wel beter." (MAC)

