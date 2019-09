OPROEP. Stuur ons je leukste filmpjes van de eerste schooldag

JOLE

01 september 2019

Maandag 2 september trekken we met z’n allen weer naar de schoolbanken. Is het voor jouw kind ook de eerste schooldag? Stuur ons dan je leukste filmpjes via video@hln.be en dan maken wij er iets moois van!