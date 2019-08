OPROEP: Bijna schooltijd, maar hoeveel leerkrachten zoekt uw school nog? FT

22 augustus 2019

Nog tien dagen volop zomeren en dan stappen leerlingen en leerkrachten opnieuw met hun boekentas door de schoolpoort. Al blijken sommige scholen, zo kort voor de start, nog met een ferm lerarentekort te kampen. Ze vinden niet voldoende leerkrachten Nederlands, wiskunde of wetenschappen. Bent u directeur of leerkracht op een school die nog volop sollicitaties uitschrijft? Of kent u een school waar ze stilaan met de handen in het haar zitten omdat ze nog acht lege plekken te vullen hebben? Ik hoor het graag! U mag mailen naar fien.tondeleir@dpgmedia.be, met vermelding van de school en uw telefoonnummer.