Oprichter denktank Itinera wordt decaan aan universiteit in Sydney IB

06 september 2018

05u49

Bron: Belga 0 Onderwijs Professor Marc De Vos, oprichter van denktank Itinera, wordt in oktober decaan aan de rechtenfaculteit van de Macquarie University in Sydney. Dat zegt Itinera vandaag.

"Dit is een positieve keuze voor een nieuwe uitdaging die mij toelaat verantwoordelijkheid voor leiderschap en management te dragen binnen een grote en multinationale kennisorganisatie", zegt De Vos in het persbericht. In De Tijd voegt De Vos daar vandaag aan toe dat er in Angelsaksische landen een andere managementcultuur heerst. "Bij ons is de decaan vooral een primus inter pares met weinig autonomie. In de Australische universiteiten is dat anders. En terwijl bij ons soms een kerktorenmentaliteit bestaat, wordt het hoger onderwijs in Australië echt als een economische pijler gezien. Het trekt volop buitenlandse studenten aan en rekruteert ook voor zijn personeelsbestand actiever in het buitenland."

De Vos zal verbonden blijven aan Itinera en zijn lopende onderzoeksprojecten afwerken. "Itinera staat mij nauw aan het hart en ik zal nog deelnemen aan het publieke debat in België. Ik zal blijven bijdragen aan het kwaliteitswerk waarmee Itinera de Belgische democratie verrijkt."

Carrièrewending

Wie De Vos zal vervangen als directeur van Itinera staat niet vermeld in het persbericht. In 2014 zette hij wel al een stap opzij als algemeen directeur van Itinera. Hij werd opgevolgd door professor mediarecht Leo Neels, die hem in het persbericht namens het Itinera-team en de raad van bestuur feliciteert met zijn carrièrewending.

De Vos doceerde arbeidsrecht aan de UGent en de Vrije Universiteit Brussel. Volgens De Tijd is hij ook al tien jaar actief als gastdocent in Sydney.