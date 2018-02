Opnieuw topscores voor KU Leuven in internationale ranking van universiteiten ep

28 februari 2018

16u30

Bron: Belga 2 Onderwijs De Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) is dé topuniversiteit van ons land. Dat blijkt uit QS World University Rankings, een lijst die universiteiten over de hele wereld rangschikt volgens hun uitmuntendheid in bepaalde vakgebieden en die vandaag is gepubliceerd.

De KU Leuven scheert daarin hoge toppen voor de studiegebieden theologie (wat niet uitzonderlijk is voor een universiteit die 'katholiek' in haar naam heeft staan) en voor tandheelkunde. Voor beide studiegebieden staat KU Leuven in de top tien van de wereld.

Andere Belgische universiteiten doen het ook niet slecht, zoals de universiteit van Gent (UGent) voor de opleiding diergeneeskunde bijvoorbeeld, maar de KU Leuven is volgens deze ranking zonder discussie de 'primus inter pares'.

De onderwijsonderzoekers QS Quacquarelli Symonds hebben de scores voor 48 studiegebieden onderzocht. De data werden verzameld bij 30 miljoen studenten, ouders, beleidsmakers en carrièreconsultants in 2017.

Theologie en tandheelkunde

De KU Leuven eindigt op de 8e plaats voor theologie en religieuze studies en heeft ook de 9e beste afdeling tandheelkunde ter wereld in huis. En daarmee is de kous nog niet af: de Leuvense alma mater herbergt 18 van de 26 Belgische top-50 afdelingen op zijn campus aan de Dijle. In 2017 waren er dat nog maar 11.

Leuven krijgt goede punten voor de vakgebieden klassieke talen, farmacie, psychologie, sportgerelateerde studies, geografie, filosofie, bibliotheekwetenschappen en informatietechnologie (een nieuwe rubriek in de ranking), rechten, pedagogie, geschiedenis, politieke en sociale wetenschappen, ontwikkelingsstudies, statistiek, anatomie en fysiologie, architectuur en materiaalkunde.

Andere toppers

De Belgische universiteiten zijn in totaal dus goed voor 26 plaatsen in de top 50, dat zijn er ook weer 8 meer dan in 2017. Op het vlak van theologie doet de Franstalige zusteruniversiteit van Leuven, de Université Catholique de Louvain (UCL), het ook goed met een 12e plaats op de wereldranglijst. Ook de universiteiten van Gent en Luik komen als de betere instellingen voor hoger onderwijs uit de bus. Gent gaat met zijn faculteit diergeneeskunde vooruit van plaats 20 naar 17, Luik staat met diezelfde opleiding op plaats 45.

Op internationaal vlak staan de Britse gevestigde waarden, Cambridge en Oxford, bovenaan, gevolgd door de Amerikaanse topuniversiteiten Berkeley en Harvard, Stanford en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Harvard gaat aan de haal met de nummer 1-plaats voor zomaar eventjes 14 studiegebieden.