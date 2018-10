Opnieuw meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs kv

18 oktober 2018

16u52

Bron: Belga 0 Onderwijs Voor het eerst sinds de invoering van het M-decreet zitten er opnieuw meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dat antwoordde Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vandaag in het Vlaams Parlement op vragen van Koen Daniëls (N-VA) en Kathleen Krekels (N-VA).

Het M-decreet had onder meer tot doelstelling leerlingen met bijzondere onderwijsnoden zoveel mogelijk school te laten lopen in het regulier onderwijs. Sinds de invoering op 1 september 2015 daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan ook. Dit schooljaar is er voor het eerst opnieuw een stijging, vooral zichtbaar in het kleuter- en lager onderwijs. In het kleuteronderwijs gaat het om ongeveer 140 leerlingen, in het lager onderwijs om 300 leerlingen. In het secundair onderwijs is het aantal stabiel.

Autisme

Opvallend is de toename van het aantal leerlingen met autisme, van het kleuteronderwijs tot en met het secundair onderwijs, in Type 9. Dat aanbod in het buitengewoon onderwijs is nieuw sinds de invoering van het M-decreet.



Vlaanderen telt intussen 71 scholen in het kleuteronderwijs, 102 scholen in het lager onderwijs en 82 scholen in het secundair onderwijs die Type 9 aanbieden. Dit schooljaar zitten er 545 kleuters en 4.113 lagere schoolkinderen in Type 9.

De stijging van het aantal leerlingen in Type 9 gaat gepaard met een daling in Type 4 (motorische beperking) en Type 7 (auditieve beperking of taalstoornis). De stijging is echter groter dan de daling.

“Beste oplossing voor het kind”

Crevits vindt het geen slechte zaak dat er opnieuw meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs zitten. "Ik heb een brief geschreven aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding om hen te vragen samen met de ouders, de directies en de leerkrachten de beste oplossing voor het kind te zoeken. Als dat dan resulteert in meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs is dat voor mij geen probleem. Als het kind maar niet verdrinkt in ons onderwijs."