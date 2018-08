OPINIE. "Latijn wordt er ingehamerd. Doe dat ook met het Nederlands. En geef méér plastische opvoeding. Dat scherpt de creativiteit aan" Hugo De Snerck is gepensioneerd leerkacht Plastische opvoeding Hugo De Snerck

27 augustus 2018

15u08 0 Onderwijs De katholieke scholen voeren vanaf september 2019 een nieuw van in — ‘Mens en samenleving’ ­— dat twee uur per week zal innemen ten koste van een uur Nederlands en een uur Plastische Opvoeding. Volgens Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs zal dit vak inzetten op een aantal bijbelse intuïties. Even verder lees ik dat in de eerste plaats aan leerkrachten economie wordt gedacht om dit vak te geven. Wil men niet eerder de profit-belangen van onze maatschappij laten primeren op de andere doelen?, vraag ik me dan af.

Hoe mooi de intenties waar het nieuwe vak om draait ook zijn (mediawijsheid, ondernemingszin, economisch-financiële competenties en burgerschap), ik wil nog zien welke lading zal deze vlag dekken. Is er al een uitgewerkt leerplan? Vanuit mijn persoonlijke ervaring, met opdrachten in het provinciaal, rijks- en katholiek onderwijs, durf ik te wedden dat je op dit ogenblik vruchteloos zal zoeken naar een basis of handleiding om les te geven in dit nieuwe vak.

Mijn drie kinderen volgden Latijn in hun humaniora. Ik herinner me dat ze elke dag met minstens 10 nieuwe woorden naar huis kwamen en dat de structuur van de Latijnse grammatica er grondig werd ingehamerd. Begrijpend lezen volgde na verloop van enkele jaren. Neem de structuur van de lessen Latijn over voor de lessen Nederlands en een tekst zal voor iedereen zo klaar zijn als drinkwater Hugo De Snerck, gepensioneerd leerkracht

Over de achteruitgang van het Nederlands onderwijs is de polemiek al een tijd aan de gang. Hoeveel Vlamingen sukkelen er niet met onze Nederlandse grammatica en zinsbouw? Overal loopt het mis, ondanks vijf lesuren Nederlands per week in heel het eerste middelbaar. Er moet dan ook niet minder, maar juist méér Nederlands onderwezen worden.

Waarom grijpt men hier niet naar de veel degelijker structuur van de lessen Latijn. Mijn drie kinderen volgden Latijn in hun humaniora. Ik herinner me dat ze elke dag met minstens 10 nieuwe woorden naar huis kwamen en dat de structuur van de Latijnse grammatica er grondig werd ingehamerd. Begrijpend lezen volgde na verloop van enkele jaren. Met de opgedane bagage werd een tekst Latijn zo klaar als drinkwater. Waarom kan er vanaf het eerste middelbaar (na toch al 6 jaar Nederlands in de basisschool) niet op eenzelfde wijze ingezet worden op een degelijke verdiepende kennis van onze ‘moedertaal’?

Neem een voorbeeld aan een Oostenrijks proefproject waarin de muzische vakken net versterkt werden aangeboden in de humaniora. Dit leidde tot betere prestaties van studenten aan de Weense universiteit zowel voor taal, wetenschappen als voor wiskunde Hugo De Snerck, gepensioneeerd leerkacht

Ik huiver ook bij de gedachte dat men wil snoeien in het aantal uren Plastische Opvoeding. Zelfs als gepensioneerde wil een lans wil blijven breken voor dit vak. Welke mensen heeft men in onze profit-maatschappij nodig? Mensen met een degelijke logica en creativiteit, in staat om in nieuwe situaties nieuwe oplossingen te vinden. De logica, gelinkt aan de wiskundige component van de intelligentie, is uiteraard heel belangrijk. Hoe verstandiger de mens op dat vlak, hoe verder hij geraakt. Maar je hebt ook creativiteit nodig en die wordt ongelofelijk gestimuleerd en ontwikkeld in de muzische vakken, wanneer ze degelijk worden gegeven. Zelf gaf ik als leraar onder andere plastische kunsten (tekenen), kunst en wetenschappelijk tekenen op hoog niveau. Beseffend dat een goed ruimtegevoel, kleurgevoel, compositiegevoel, eigen stijl, om er enkele te noemen, erg belangrijk zijn in de algemene vorming van ‘alle’ jonge mensen. Niet alleen voor de kinderen die naar de tekenschool gaan. Elk kind heeft baat bij plastische en muzische opvoeding.

In het huidige Katholieke landschap krijgt men op dit ogenblik twee uur in het eerste middelbaar en slechts één uur in het derde. Men zou beter een voorbeeld nemen aan een Oostenrijks proefproject waarin de muzische vakken net versterkt werden aangeboden in de humaniora. Dit leidde tot betere prestaties van studenten aan de Weense universiteit zowel voor taal, wetenschappen als voor wiskunde…