OPINIE: Geef leerlingen uitdagingen, geen B-attest Jeroen Poels

21 september 2018

18u32 0 Onderwijs Steeds meer leerlingen halen hun diploma middelbaar onderwijs via de Examencommissie, de voormalige Middenjury. Jeroen Poels (24) is een van hen. Via de Examencommissie slaagde hij op een jaar tijd slaagde hij erin om op een jaar tijd toch zijn diploma middelbaar onderwijs te behalen. Nu, een kleine zeven jaar later is hij CEO van het uitzendbureau Deltaworx. Of de Examencommissie écht de juiste oplossing voor iedereen is, betwijfelt hij. Scholen moeten meer oog hebben voor leerlingen die "uit de boot vallen", hen meer uitdagingen bieden en meer inzetten op de voeling met de praktijk, stelt hij.

Nog nooit stopten zoveel leerlingen met hun middelbare school om hun diploma te behalen via de Examencommissie. De onderwijskoepels spreken van een spijtige tendens. Maar ik kan de leerlingen begrijpen. Scholen hebben te weinig oog voor de “speciale gevallen” en verliezen de voeling met de praktijk, waardoor het reguliere onderwijs geen aantrekkelijke plek meer is.

Ook ik viel vroeger uit de boot op school. Acht jaar geleden gaf de klassenraad mij een negatief advies. Ik kon volgens hen alleen verder gaan via BSO. Daar was ik het niet mee eens. Via de Examencommissie behaalde ik toch mijn diploma ASO. En nu, zeven jaar later, ben ik CEO van het uitzendbureau Deltaworx. Of het zo ook was gegaan als ik het advies van de klassenraad had gevolgd, weet ik niet. Maar het zet me wel tot denken hoe een groep volwassenen met één advies de rest van de toekomst van een kind van 16 jaar kan bepalen. Ik had het lef om tegen dat advies in te gaan. Niet iedereen heeft dat lef. Moeten deze leerlingen hun zogenaamde lot dan maar gewoon ondergaan?

“Afzakken” is niet altijd het juiste antwoord. Maar ook de Examencommissie biedt niet voor iedereen de oplossing. Het vereist zeer veel discipline om zelf achter je studieboeken te kruipen en na een jaar de nodige kennis te bewijzen voor een jury. Maar het biedt wél flexibiliteit en onderwijs op maat. Je merkt zelf waar je goed in bent, waar je meer aandacht voor nodig hebt en wat je écht interesseert. Dat is wat de Examencommissie aantrekkelijk maakt en waar veel scholen in falen.

Middelbare scholen mogen leerlingen niet te gemakkelijk het gevoel geven dat ze 'niet goed genoeg zijn'

Middelbare scholen mogen leerlingen niet te gemakkelijk het gevoel geven dat ze “niet goed genoeg zijn” om een bepaalde opleiding te volgen en hen gemakkelijkheidshalve doorverwijzen naar een andere. Integendeel. Het onderwijs moet juist interesses aanwakkeren, leerlingen wijzen op dat waar ze in uitblinken, hen helpen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen en hen voorbereiden op de toekomst. Meer aandacht voor de individuele leerling is daarbij noodzakelijk.

Vooral voor leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar is deze individuele aandacht van groot belang. Dat zijn de leerlingen die op de rand van volwassenheid staan en na het middelbaar een belangrijke keuze moeten maken. Een keuze die volledig afhankelijk is van de vraag: "Wat doe ik graag?" Het is dan ook de taak van het onderwijs om hen te helpen daar een antwoord op te geven. Scholen moeten leerlingen triggeren, uitdagen en opportuniteiten bieden die ze niet uit zichzelf kunnen krijgen. Daarbij moet een school durven loskomen van zijn vast gebeitelde stramienen.

Workshops

Bied daarom workshops aan die verder gaan dan wat er in de klas wordt verteld. Maak het voor leerlingen tastbaar waarom het belangrijk is dat ze studeren voor economie door mensen uit de privésector te betrekken. En vergroot voor iedereen het aantal verplichte stages. Of stimuleer ze om een studentenjob te doen waar ze hun vaardigheden kunnen ontplooien en leren wat het is om te werken.

Ik weet dat het niet evident is om voor elke individuele leerling apart een weg uit te stippelen. En leerlingen moeten wel degelijk een minimum aan basiskennis hebben, zelfs al ligt die niet volledig binnen hun interesseveld. Maar scholen mogen hun voeling met de praktijk niet verliezen. Voldoende uitdagingen blijven bieden aan leerlingen, daar liggen de uitdagingen van scholen in. Als scholen daar meer aan kunnen beantwoorden, zullen minder leerlingen zich aangetrokken voelen om naar de Examencommissie te trekken.

Jeroen Poels, CEO van studentenuitzendkantoor Deltaworx