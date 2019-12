Ook imamopleiding aan UCLouvain vanaf september HAA

27 december 2019

13u31

Bron: Belga 3 Onderwijs De Franstalige universiteit UCLouvain geeft vanaf september een opleiding tot imam. Dat meldt de krant Le Soir. Daartoe worden twee diploma's van hoger onderwijs ingevoerd. Ook de KU Leuven start volgend jaar met een imamopleiding, zo raakte gisteren al bekend.

Voor het eerste getuigeschrift (onder de noemer "Islam et vivre-ensemble") worden aan de UCLouvain twaalf cursussen gegeven over stof die te maken heeft met geopolitiek, de Europese instellingen en het religieuze discours op het internet. Voor het tweede getuigeschrift ("Religions et sociétés") wordt les gegeven in sociale psychologie, religieuze geschiedenis van Europa en burgerschap.

Ares (Académie de recherche et d'enseignement supérieur), de instantie die de universitaire opleidingsprogramma's in Franstalig België moet goedkeuren, keurde de twee opleidingen in mei van dit jaar goed.



De theologische vorming wordt, net als aan Nederlandstalige kant, aan Afor (Académie de formation et de recherches en études islamiques) gegeven, een instelling die door de Moslimexectieve werd opgericht. Ze duurt minstens vier jaar.

De voorzitter van Afor, Salah Echallaoui, is verheugd dat dit dossier, dat in 2016 gelanceerd werd, afgerond is. "Het kadert in onze wil om een Belgische islam te introduceren. Wij willen geen beroep meer doen op imams uit het buitenland", zei hij.