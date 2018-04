Online-examens vanaf volgend academiejaar aan de KU Leuven RA

26 april 2018

05u18 0 Onderwijs Voor het derde jaar op rij is de KU Leuven verkozen tot meest innovatieve universiteit van Europa op vlak van onderzoek. En ook in haar werking blijft de unief vernieuwen, zo blijkt uit het strategisch plan van rector Luc Sels. Opvallendste maatregel: studenten zullen hun examens straks online afleggen.

Al vanaf volgend academiejaar zal er geëxperimenteerd worden met online tests. Die kunnen gericht zijn op het bijsturen van studenten of puur op het vellen van een eindoordeel. In eerste instantie zouden de online examens moeten worden afgelegd in een speciaal centrum, maar in een volgende stap moet dat ook kunnen vanop locatie. Daarbij zouden de jongeren gemonitord worden met een webcam. Om dit alles mogelijk te maken, dringt een forse investering zich op. In een eerste fase trekt de universiteit zo'n 400.000 euro uit om 'actief onderwijs' mogelijk te maken.

Verder staat een hervorming van het academiejaar op de agenda. De KU Leuven wil er straks al op 1 september aan beginnen. De herexamens zouden dan voor de zomervakantie georganiseerd worden. Daarover is echter nog geen definitieve beslissing genomen. (RA)

