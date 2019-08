Onderzoekers KU Leuven en UGent reiken remedies aan voor begrijpend lezen SVM

20 augustus 2019

10u27

Onderwijs "Begrijpend lezen mag geen lesje apart zijn, het is een vaardigheid die in àlle lessen aan bod moet komen." Dat zegt professor Hilde Van Keer van de groep Onderwijskunde van de UGent. Die onderzoeksgroep heeft zich samen met de collega's van het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven gedurende negen maanden gebogen over de problemen die onze leerlingen hebben met begrijpend lezen en over de mogelijkheden om daar iets aan te doen. Vandaag wordt een boek voorgesteld dat de vrucht is van dat onderzoek. 'Sleutels voor effectief begrijpend lezen' heet het en het kan gedownload worden van de website van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

"Bij de laatste onderzoeken van het Progress in International Reading Literacy Study-programma (een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen; nvdr) in 2016 bleek dat de vaardigheid in begrijpend lezen van onze leerlingen sterk gedaald was. Niet alleen ten opzichte van leerlingen uit andere landen, maar ook tegenover vroegere onderzoeken", schetst Van Keer de voorgeschiedenis. "Wij in Gent hebben -samen met de collega's in Leuven- dan ingetekend voor de opdracht die werd uitgeschreven door de Vlor om er onderzoek naar te doen."

Richtlijnen

De twee onderzoeksgroepen hebben enerzijds een studie gedaan van de internationale, vooral Engelstalige wetenschappelijke literatuur die er al over dit onderwerp bestaat. Bedoeling was te komen tot een reeks handvaten die aan de leerkrachten aangereikt kunnen worden om de problematiek te remediëren: welke richtlijnen kunnen geformuleerd worden om de vaardigheid aan te scherpen? "Daarnaast hebben we bij een groep leerkrachten van onze drie onderwijsnetten afgetoetst of die remedies ook haalbaar zijn in de klas", voegt Van Keer er nog aan toe.

Het onderzoek heeft enkele principes opgeleverd die cruciaal zijn bij het leesonderwijs: de leesmotivatie moet vergroot worden via betekenisvolle teksten en leerlingen moeten op een interactieve manier (interactie met de leerkracht, maar ook met de medeleerlingen; nvdr) leesstrategieën aangeleerd krijgen. "Belangrijk is dat die principes op mekaar inhaken, het ene kan niet los gezien worden van het andere", verduidelijkt Van Keer.

“Niet in apart vakje”

"En heel belangrijk is dat begrijpend lezen niet in een apart vakje wordt gestopt, maar in alle vakken wordt toegepast. Net zo goed in de les wiskunde als in de les Nederlands dus. In die zin is het goed dat ons onderzoek zich richt op het basisonderwijs. Daar moet een leerkracht verschillende vakken geven."

Er komt ook nog een inspiratiedag die het departement Onderwijs zal organiseren voor leraren, docenten van de lerarenopleiding en de pedagogische begeleiding van scholen. "En voorts zullen wij met onze onderzoeksgroepen in Gent en Leuven ook blijven onderzoek doen naar deze problematiek", besluit Van Keer.