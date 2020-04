Onderzoek in laboratoria van KU Leuven komt weer op gang jv

17 april 2020

17u19

Bron: belga 0 Onderwijs De KU Leuven begint volgende week met een gecontroleerde heropstart van het onderzoek in de laboratoria. Het gaat om trajecten waarvoor specifieke apparatuur nodig is en die zich niet lenen tot telewerk. Dat meldt de Leuvense universiteit.

De katholieke universiteit schortte een maand geleden bijna al het experimentele onderzoek in de laboratoria op. De enige uitzondering was het onderzoek naar middelen om het coronavirus te bestrijden. Vanaf volgende week laat de KU Leuven opnieuw een beperkt aantal experimenten en onderzoekstrajecten toe. De betrokken laboratoria hanteren een beperkte bezettingsgraad.

De verwerking en analyse van de resultaten gebeuren van thuis uit. Telewerk blijft de regel, ook voor alle onderzoeksactiviteiten die niet apparatuur- of locatiegebonden zijn. "Voor een onderzoeksuniversiteit was de opschorting een collectieve opoffering. Nu schakelen we voorzichtig en gecontroleerd over naar een experimentluwe fase", zegt rector Luc Sels.



"Het is tijd om vooruit te kijken en oog te hebben voor de verzekering van de continuïteit in het onderzoek", stelt de rector. "Veel middelen en energie gaan momenteel naar het onderzoek gerelateerd aan Covid-19. Maar andere wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken verdwijnen natuurlijk niet in deze moeilijke dagen. Ze worden zelfs aangescherpt door de coronacrisis."

Volgens Sels is de nood aan wetenschappelijk onderbouwde antwoorden groter dan ooit. "Als we dit zorgvuldig en voorzichtig aanpakken, kunnen we daarna een echte doorstart maken. Zo komen we stap voor stap en met het nodige geduld weer tot de essentie van een onderzoeksuniversiteit.”