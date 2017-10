Onderwijzers claimen titel zwaar beroep EB

13u40

Onderwijs Het beroep van onderwijzer moet erkend worden als zwaar beroep. Dat claimen de christelijke onderwijsvakbonden. "Onderwijzers ondervinden meer dan bovengemiddeld stress", aldus de bonden.

Wie erkend wordt als zwaar beroep kan vanaf 2019 vroeger met pensioen, of kan een hoger pensioen krijgen. Voor ambtenaren is daar gisteren meer duidelijkheid over gekomen. Onder meer wie stress ervaart, zou in aanmerking komen voor een zwaar beroep.

Dat is voor onderwijzend personeel alvast het geval, argumenteren het christelijk onderwijzersverbond (lager onderwijs) en de christelijke onderwijscentrale (secundair en hoger onderwijs). "Het is een job met veel verantwoordelijkheid en veel contacten, een werk zonder einde", aldus Marianne Coopman, algemeen secretaris van het christelijk onderwijzersverbond.

De bonden eisen dat de 160.000 onderwijzers in Vlaanderen erkenning krijgen als uitoefeners van een zwaar beroep. Die moet in de plaats komen van de voordelige pensioenberekening waar ze vandaag al van genieten.