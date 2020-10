Onderwijsminister Weyts: “Scholen moeten openblijven, lokaal wel strengere kleurcode mogelijk” Stijn Defoirdt en Daimy Van den Eede

08 oktober 2020

12u12 8 Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat de scholen zoveel mogelijk openblijven onder de huidige omstandigheden, in code geel. Dat zei hij tijdens een gesprek op HLN LIVE. “Als er lokaal problemen opduiken, kan er daar wel verstrengd worden naar code oranje", klinkt het.

Weyts vindt het zowel pedagogisch als virologisch beter om in code geel les te geven. “Overschakelen naar code oranje heeft grote gevolgen, vooral in het secundair onderwijs. Leerlingen uit de tweede en derde graad moeten dan maar om de week naar school. Als die kinderen thuis zijn, kan dat het risico op besmetting net verhogen”, legt de minister uit. “In steden zal niet iedereen altijd thuisblijven. Op straat en op pleintjes is er geen controle, terwijl die er op school wel is", klinkt het nog.

Lokaal verstrengen

Deze week zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) nog dat hij niet kon garanderen dat de scholen en universiteiten open konden blijven. Daarmee is Weyts het dus niet eens. “Heel Vlaanderen in code oranje zetten, is niet logisch als er maar op een bepaald aantal plaatsen problemen opduiken”, vindt hij. “Ik wil er zoveel mogelijk voor zorgen dat alle scholen openblijven voor alle kinderen.”

De onderwijsminister is trouwens tevreden met de aanpak in de scholen. “Er worden maar weinig besmettingen teruggebracht naar de scholen. Ik weet dat er veel werk mee gemoeid is om alles geregeld te krijgen, maar de directies en leerkrachten doen het zeer goed.”

