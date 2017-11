Onderwijskoepels vragen uitstel duaal leren :"Chronisch uitstelgedrag", reageert Voka MV

13u21

Bron: Belga 0 thinkstock Ablestock Onderwijs Een jaar uitstel voor het duaal leren, waarbij leerlingen op school en op de werkvloer leren, zou onaanvaardbaar zijn. Zo reageert ondernemersorganisatie Voka zaterdag op de oproep van twee onderwijskoepels in de krant De Morgen om duaal leren pas op 1 september 2019 van start te laten gaan. Mogelijk buigt de Vlaamse regering zich komende week over het dossier, samen met de hervorming van het secundair onderwijs.

Er gaan al langer stemmen op om het duaal leren met een jaar uit te stellen. Onder meer de Vlaamse Onderwijsraad en een aantal politieke partijen pleitten daar al voor. Nu scharen ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zich achter die vraag.

Duaal leren wordt nu al getest met proefprojecten in 20 studierichtingen, en zou volgend schooljaar uitgerold worden over 50 studierichtingen in 14 studiegebieden van het beroeps- en technisch onderwijs. Maar volgens de koepels is het nog te vroeg voor een algemene uitrol. Ze pleiten ervoor de proefprojecten eerst uit te breiden en pas in september 2019 te veralgemenen. "We schuiven het niet op de lange baan", zegt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, in De Morgen.

Uitstelgedrag

"We willen die 50 richtingen volgend jaar opnemen in de proeftuinen. Laat ons voldoende tijd nemen om lessen te trekken."

"Het is beter om de modernisering van het secundair onderwijs samen met het duaal leren van start te laten gaan op 1 september 2019", zegt GO!-topvrouw Raymonda Verdyck.

"Ons onderwijs heeft last van chronisch uitstelgedrag", reageert Voka. "We zijn nu bijna vier jaar aan het spreken over de uitrol van het duaal leren, de proefprojecten tonen het succes van deze leerformule aan. Het wordt nu dus tijd om duaal leren te verankeren." Volgens de organisatie "staan ondernemers klaar om in het systeem te stappen en jongeren meer kansen te geven op de arbeidsmarkt".