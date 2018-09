ONDERWIJSDOSSIER, DEEL 3. Bijna overal doen ze het, behalve bij ons: voor iedereen hetzelfde examen, voor iedereen dezelfde lat HLN ONDERZOEK | Is ons onderwijs in vrije val? DEEL 3 HOE KUNNEN WE HET TIJ KEREN? Jeroen Bossaert

04 september 2018

00u00 0 Onderwijs De kennis van onze leerlingen daalt en de lat in ons onderwijs ligt lager. Hoe keren we het tij? Op alle niveaus wordt daarover nagedacht: van de top tot de basis. Alleen kijkt niet iedereen in dezelfde richting. Zo pleiten almaar meer gezaghebbende stemmen voor een centraal examen, maar wordt dat in de onderwijswereld sceptisch onthaald. "Als ze dat doen, dan stop ik ermee."

Kijkt u even naar het kaartje op deze pagina's. Die witte vlek, dat zijn wij. Ingesloten door landen waar het onderwijssysteem één of andere vorm van centrale examens kent. Eenvoudig gezegd wordt er in die landen van alle leerlingen verwacht dat ze over dezelfde lat springen. Ze krijgen aan het einde van het lager of secundair onderwijs allemaal dezelfde toets voor hetzelfde vak. Op die manier zou 'de lat' voor alle scholen even hoog moeten liggen. In Vlaanderen werken we anders. Wij hebben de eindtermen. Die bepalen voor ieder vak het absolute minimum van wat een leerling moet kunnen aan het einde van het schooljaar. Dat zou een 'centrale lat' moeten zijn. Alleen blijkt dat die lat vrij makkelijk verschoven kan worden op lokaal niveau. Want eindtermen zeggen bijvoorbeeld niks over de moeilijkheidsgraad van een examen. Die bepalen de scholen en leerkrachten zelf. Gevolg? In de ene school is het examen wiskunde een pak uitdagender dan in de andere. Voor Frans kan het dan weer omgekeerd zijn. Bovendien kunnen leerlingen achteraf nog gedelibereerd worden. Ook op dat vlak genieten scholen veel vrijheid.

