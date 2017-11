Onderwijsbonden zien geen meerwaarde in master basisonderwijs jv

Onderwijs ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs zijn niet overtuigd van de meerwaarde van de master basisonderwijs. "Er zijn betere manieren om de extra middelen die hiervoor nodig zijn, te besteden", aldus de socialistische en liberale onderwijsbond in een persbericht.

"Minister Crevits heeft aan de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) bijkomend advies gevraagd over masters specifiek opgeleid voor het basisonderwijs, hoewel ze nog geen globaal langetermijnplan heeft voor het basisonderwijs", stellen de twee vakbonden van het onderwijspersoneel vast. "Bovendien zijn alle betrokken partijen het erover eens dat er eerst een onderzoek moet komen naar de meerwaarde van de master basisonderwijs voordat men over de invoering van deze opleiding kan spreken."

De beide vakbonden vinden dat het basisonderwijs veeleer gebaat is met andere investeringen: de klassen moeten kleiner, het personeel heeft nood aan meer professionalisering en er zijn handen te kort in de klas.

"Deze investeringen worden gehypothekeerd door de invoering van de master basisonderwijs", heet het. "Als we uitgaan van een verhouding bachelors - masters zoals die in het secundair onderwijs, dan stijgt de loonmassa met 9 procent. Met dat bedrag kan men 5.200 voltijdse bachelors extra in dienst nemen."

VSOA- en ACOD-Onderwijs zeggen het volste vertrouwen te hebben in de bachelors die nu in het basisonderwijs werken. "Zij beschikken over de competenties die nodig zijn om de uitdagingen van vandaag aan te gaan. Het is bijna cynisch dat de huidige groep personeelsleden de ruimte noch de tijd krijgt om zich te professionaliseren en dat de oplossing dan maar gezocht wordt in een nieuw 'type' onderwijzer. Dit is voor ons de wereld op zijn kop", besluiten de twee onderwijsbonden.