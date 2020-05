Onderwijsbonden waarschuwen: "Emmer van leerkrachten is al vol" ADN

20 mei 2020

18u25

Bron: Belga 2 Onderwijs De onderwijsbonden ACOD en VSOA waarschuwen dat leerkrachten nu al veel werk op de plank hebben. Als extra leerlingen opnieuw naar school mogen, zal dat gevolgen hebben voor de opvang of preteaching, klinkt het twee dagen voor het belangrijke evaluatiemoment.

Vrijdag komen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en het onderwijsveld samen voor een evaluatiemoment over de gedeeltelijke heropening van de scholen. Als dat positief is, kan ook het tweede en/of ook het vierde middelbaar vanaf 29 mei opnieuw naar de schoolbanken.

Virologisch oogpunt

Ook Erika Vlieghe, de voorzitter van de expertengroep die de exitstrategie voorbereidt (GEES), zal op dat overleg aanwezig zijn. Zij verklaarde woensdag in De Standaard dat er vanuit virologisch oogpunt geen bezwaar is om ook alle klassen uit het kleuter- en lager onderwijs weer te laten starten in kleine groepen. De scholen zien daar weinig ruimte voor, tenzij misschien alle leerjaren deeltijds komen.



De vakbonden waarschuwen nu dat de "emmer van de leerkrachten al vol is". Volgens Marnix Heyndrickx, de voorzitter van VSOA Onderwijs, is alles wat er nog bijkomt extra. Bovendien weegt het op het onderwijzend personeel dat ze niet weten waar ze aan toe zijn, klinkt het.

‘Impact van heropening nog niet duidelijk’

Nancy Libert van ACOD Onderwijs wijst erop dat als meer leerlingen naar school gaan en er rekening gehouden moet worden met de social distancing en de beperkte klassen, er minder of geen personeel is voor preteaching en de opvang van kinderen.

ACOD en VSOA halen voorts aan dat de impact van de heropening van de scholen nog niet duidelijk is en het nog even wachten is op cijfers. "We moeten de kans krijgen om de maatregelen te monitoren en evalueren", besluit Heyndrickx.

