Onderwijs vraagt aanpassingen van eigen draaiboeken: “De regels zijn compleet onhaalbaar” Pieter Gordts Cathy Galle

28 april 2020

08u17 55 Onderwijs Nog geen week oud zijn ze, de draaiboeken die de onderwijswereld opstelde voor de heropening van de scholen midden mei. En toch vragen verschillende organisaties al om ze aan te passen na bezorgde berichten van schooldirecteurs. Dat schrijft De Morgen.

“Mails van hier tot in Tokio.” ACOD-topvrouw Nancy Libert wordt sinds de Nationale Veiligheidsraad afgelopen vrijdag overstelpt met mails van ongeruste directeurs en leerkrachten die zich afvragen hoe ze de heropening van de scholen moeten bolwerken. Zo laat een directeur uit Oost-Vlaanderen aan De Morgen weten voor de opstart van drie klasjes van het eerste leerjaar van telkens 23 of 24 leerlingen zijn voltallige team nodig te hebben. “Volgens de huidige regels heb ik dan vier dagen per week negen klaslokalen en negen leerkrachten nodig”, zegt hij. “Compleet onhaalbaar.”

Ook de koepels zien die vragen binnenlopen sinds de Nationale Veiligheidsraad nog enkele stukjes aan de al complexe puzzel toevoegde. “Ze hebben ons voorstel nog strenger gemaakt”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. “Er is een opeenstapeling van hygiëneregels zoals handen wassen, het silodenken (mensen moeten in één bubbel blijven, red.), afstand houden én mondmaskers. In het bedrijfsleven is het of-of. Als er op de werkvloer niet voldoende afstand gegarandeerd kan worden, zijn mondmaskers aangeraden. Maar voor de scholen worden die regels opgeteld. Daardoor dreigen leerkrachten meer bezig te zijn met disciplineren dan lesgeven.”

Dus wil Boeve bij de minister aandringen op “een verfijning” van de maatregelen. Vandaag zitten koepels, netten en vakbonden weer samen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om de haalbaarheid van de draaiboeken te bespreken.

Vraag over noodzaak mondmaskers

Bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker wordt een flinke dobber. De Veiligheidsraad zegt dat alle personeel en leerlingen boven de 12 jaar die moeten dragen. Wat dan in het zesde leerjaar, waar 11- en 12-jarigen samenzitten? Weyts verduidelijkte al dat enkel in het secundair mondmaskers verplicht zullen worden. Al voelt iedereen dat ook met die versoepeling de maatregel erg moeilijk wordt. “Mondmaskers maken het zeker niet gemakkelijker, we zullen de vraag naar de noodzaak om ze te dragen in de klas dan ook opnieuw stellen”, zegt Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). “Maar we zullen het finale advies van de virologen altijd volgen.”

Ook een meer geleidelijke heropstart ligt op tafel. “Ofwel boeten we in op veiligheid, ofwel stellen we de scholen voor een kleinere groep open”, zegt Nancy Libert (ACOD). “Wij pleiten ervoor om de veiligheid altijd voorop te stellen.” Ook het GO! zal vragen dat een school ervan kan afwijken wanneer ze om veiligheidsredenen geen vier dagen per week voor het eerste en tweede leerjaar georganiseerd krijgt.

Het is opvallend: die draaiboeken werden opgesteld door het hele onderwijsveld maar moeten na een week al aangepast worden. “Uiteraard is het wat zoeken”, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van Weyts. “Als er dan een regel aangepast moet worden, tot daaraan toe. We moeten er samen uit geraken. Dat is tot nu toe altijd goed gelukt via veel overleg.”

Iedereen aan tafel beseft immers maar al te goed dat scholen, leerkrachten en ouders absoluut mee moeten zijn. Zonder draagvlak riskeren sommige directeurs straks de poorten gewoonweg niet te willen openen of ouders hun kind niet naar school te laten gaan. En dat horrorscenario wil iedereen vermijden.

Lees ook:

Je mag met vrienden sporten, waarom dan niet afspreken in tuin? Moet mijn kind verplicht naar school? Massa vragen over exitstrategie. Wij zoeken de antwoorden (+)

Onrust bij gemeenten en steden over katoenen mondmaskers