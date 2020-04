Onderwijs herstart deels op 18 mei kv

24 april 2020

22u54 82 Onderwijs Op de Nationale Veiligheidsraad werd vandaag aangekondigd dat het onderwijs in de lagere en middelbare scholen op 18 mei opnieuw van start gaat, mits inachtneming van een reeks strenge maatregelen en beperkingen. Vlaams minister-president Jan Jambon lichtte het Vlaamse luik van de nieuwe regels toe. “Dit is ver van het ideale, dit is het mogelijke”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De lessen in kleuterscholen blijven tot eind mei geschorst. In het basisonderwijs en de middelbare scholen zullen de lessen herstarten op 18 mei voor maximum drie leerjaren. “Men heeft al de mogelijkheid om op 15 mei te starten als pilootfase”, zegt Jan Jambon. Om te bepalen welke studiejaren in aanmerking komen, gaat het over de afstudeerjaren en de eerste twee studiejaren in de lagere school. De focus gaat ook naar praktijkgerichte opleidingen.

Er zal les gegeven worden in kleinere groepen. In een klas mogen maximum tien leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn. Er moet minder vier vierkante meter per leerling nodig zijn en nog eens minimum acht vierkante meter per leerkracht. Thuiswerk en onderwijs zullen worden gecombineerd.



Scholen blijven verantwoordelijk voor de opvang van kinderen. Er wordt nu ook opvang voorzien voor kinderen van ouders die werken in niet-essentiële sectoren.

Alle leerlingen vanaf twaalf jaar en alle personeelsleden worden verplicht om de hele dag een mondmasker of een andere neus-mondbescherming te dragen. Het gebruik van FFP2-maskers wordt niet aanbevolen. “Dat wordt een hele uitdaging”, zegt viroloog Marc Van Ranst, in VTM Nieuws na afloop van de persconferentie. “Dat jeukt, dat verplaatst zich." Het zal een leerproces zijn, aldus Van Ranst.

Daarnaast moet ook er ook ten allen tijde fysieke afstand bewaard worden. Vergaderingen onder leerkrachten en oudercontacten verlopen zoveel mogelijk digitaal. Er mogen maar zoveel studenten binnen in de toiletten als er wasbekkens zijn.

Wie ziekteverschijnselen vertoont, wordt verzocht thuis te blijven.

Puzzelen

De nieuwe richtlijnen omzetten in de praktijk, houdt grote uitdagingen in”, zegt directrice Stephanie Claerhout van basisschool Sint-Norbertus in Heverlee in VTM Nieuws. Klasjes van 20 leerlingen of meer moeten opgesplitst worden in meer dan twee groepen en het aantal lokalen is in de scholen beperkt. Bovendien betekent een toename in het aantal klasjes ook dat er leerlingen uit de kleuterscholen zullen moeten bijspringen. Tegelijkertijd moet het thuisonderwijs in stand gehouden worden en moet er opvang voorzien worden voor kinderen die op dat ogenblik geen les hebben.

Ook de social distancing waarborgen onder kleine kinderen en zorgen er niet meer kinderen dan toegelaten in de toiletten toegelaten worden, zal niet eenvoudig zijn. Daar zal ook personeel voor ingezet moeten worden. Claerhout vreest ook dat het door de veiligheidsmaatregelen moeilijker wordt om de kinderen een warme omgeving zoals dat normaal gezien het geval is.

Ben Weyts: “Een houvast”

Hier gaan we geen prijzen mee winnen. Dit is ver van het ideale, dit is het mogelijke Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs

“Ik ben tevreden dat de federale veiligheidsraad ingaat op ons voorstel”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Hij werkte voorstel uit in samenwerking met alle Vlaamse onderwijspartners, de experten van de GEES en zijn Franstalige en Duitstalige collega’s.

“We hebben dit traject nu tot een goed einde gebracht, maar ik kan hier onmogelijk gelukkig mee zijn. Hier gaan we geen prijzen mee winnen. Dit is ver van het ideale, dit is het mogelijke", aldus Weyts.

In VTM Nieuws lichtte Weyts toe dat er draaiboeken zijn uitgewerkt, waaronder een rond veiligheid. Dat bevat onder andere een checklist die kan gebruikt worden voor risicoanalyse. “De preventieadviseur zal beslissen of het veilig is om een school te openen, ja dan neen. Veiligheid voor leerlingen en zeker ook voor leerlingen gaat voor.”

“Ik besef dat we zelfs dan geen volledige soelaas bieden aan álle ouders, maar ik hoop toch dat dit eerste concrete perspectief een houvast kan zijn”, aldus Weyts. “Deze moeilijke tijden vragen veel van ouders, leerlingen en leerkrachten. De heropening van de scholen wordt een zware klus. Maar de voorbije weken hebben we bewezen dat we allemaal samen bergen kunnen verzetten. Ook deze heropstart kunnen we aan”.

Examens?

“Examens kunnen, maar worden best zo beperkt mogelijk gehouden om zoveel mogelijk onderwijstijd te behouden,” zegt Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in VTM Nieuws. Aangezien de onderwijstijd zo drastisch wordt ingekort, “zullen we ons sowieso tot elementaire doelen moeten beperken.” Voor leerlingen waarover belangrijke beslissingen genomen moeten worden in de eindjaren of op het ogenblik dat een belangrijke oriëntatie moet gebeuren in het secundair onderwijs, kunnen er toetsen afgenomen worden.