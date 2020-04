OESO: “Scholen houden best ook rekening met sluitingen volgend schooljaar” ES

17 april 2020

11u19 34 Onderwijs Scholen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook in het schooljaar 2020-2021 meermaals de deuren moeten sluiten. Dat zegt Dirk Van Damme, onderwijstopman van de OESO, in een nieuw document. Hij raadt overheden en scholen aan noodplannen op te stellen om zich op die mogelijkheid voor te bereiden.

“Scholen moeten op de best mogelijke manier hun deuren opnieuw openen nu de coronacurve afvlakt”, schrijft Dirk Van Damme. Die heropening moet volgens de onderwijstopman geleidelijk gebeuren, beginnend met de lagere scholen. Scholen zullen daarbij de nodige maatregelen moeten nemen om de persoonlijke hygiëne en ‘social distancing’ tussen kinderen te bewaren.

In enkele landen, zoals Noorwegen, Duitsland en Frankrijk, werd al een concrete datum geprikt om de scholen te heropenen. Bij ons zal Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) volgende week met een datum komen. “Het is belangrijk dat alle landen naar elkaar kijken en van elkaar leren”, zegt Van Damme.

Maatregelen

Van Damme adviseert scholen om een gezondheidsmanager aan te stellen en leslokalen integraal te desinfecteren na elke les of activiteit. Daarnaast zouden lokalen goed verlucht moeten worden en is het zelfs aangeraden om lessen buiten te laten doorgaan. “Idealiter nemen we ook de temperatuur op van leerkrachten en leerlingen bij het binnenkomen”, schrijft Van Damme. “Het dragen van mondmaskers bij leerkrachten moet aangemoedigd worden, maar niet verplicht.”

Volgend schooljaar

Van Damme voorspelt daarnaast dat scholen ook in het schooljaar 2020-2012 opnieuw zullen moeten sluiten. Om zich daarop te kunnen voorbereiden is het van belang dat er noodplannen worden opgesteld. “Scholen moeten beter voorbereid zijn op gelijkaardige omstandigheden in de toekomst.”

