Nooit eerder zo weinig leerlingen op vakscholen, "nood aan een 'mindshift'"

Het aantal inschrij­vingen voor tso- en bso-opleidingen is gezakt tot een historisch minimum, met 44.194 leerlingen in 2016. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Twintig jaar geleden volgden nog 59.192 jongeren een opleiding die klaarstoomt voor de autosector, de bouw, de textielnijverheid, de industrie van de houtbewerking of de wereld van mechanica, elektriciteit en koeling - de zogenaamde nijverheidstechnische richtingen in de tweede en derde graad.

Geen investeringen

Door de tanende inschrijvingscijfers dalen de inkomsten en blijven dus ook de broodnodige investeringen uit. Daarom maakte de Vlaamse regering onlangs vijf miljoen euro vrij om de oudste infrastructuur te moderniseren, maar volgens Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) - die de inschrijvingscijfers opvroeg bij de onderwijsadministratie - mag dat bedrag niet symbolisch blijven, maar moet er structurele steun komen.

Technologiefederatie: "Mindshift nodig: ASO is niet beter dan TSO"

Volgens technologiefederatie Agoria is er "een mindshift nodig in de hele samenleving bij de keuze van een studierichting: ASO is niet beter dan TSO en TSO is niet beter dan BSO."

Agoria verwijst naar de World Solar Challenge, een wedstrijd voor wagens op zonne-energie. "Die is gewonnen door de Technische Universiteit Delft in Nederland, met vrouwelijke racepiloten. Wij hebben in België niet eens een Technische Universiteit, en we hebben nog eens een gebrek aan vrouwelijke scholieren en studenten in technologische opleidingen. Dat moet anders", luidt het. "Meisjes maken amper 11 procent uit van alle nieuwe ingeschreven technologiestudenten in het hoger onderwijs."

Agoria wil dat nog meer de boodschap wordt gegeven dat de vakopleidingen veel kansen bieden op een goede job. "Maar jongeren kiezen hun studie niet op basis van macro-economische redenen. Wij moeten hen ook de impact van onze jobs tonen. In het buitenland zien we hetzelfde fenomeen als hier, maar daar slagen ze er vaker in om vanuit de bedrijfswereld succesverhalen, bijvoorbeeld dankzij rolmodellen, in de verf te zetten."

De technologiefederatie schat dat er dit jaar 30.000 vacatures zullen zijn in de technologische industrie. "Zoals het er nu naar uitziet zou de werkgelegenheid in alle sectoren groeien. Het meest in de Digital Industrie, studie- en engineeringbureau's, maar ook in machinebouw, metaalproducten, bouwproducten, contracting & maintenance, automobiel en overig transportmaterieel. Alle STEM- (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en ICT-profielen (ingenieurs, wetenschappers, digital experts), maar zeker ook heel wat technische profielen zijn schaars.

