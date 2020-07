Nog eens 48 nieuwe aanvragen voor oprichting zomerschool HAA

07 juli 2020

15u58

Bron: Belga 2 Onderwijs De Vlaamse overheid heeft in een tweede ronde nog eens 48 aanvragen ontvangen voor de oprichting van een zomerschool. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). In een eerste ronde kregen al 123 van de 144 ingediende aanvragen groen licht, goed voor een bedrag van ruim anderhalf miljoen euro.

Gemeenten, steden en scholen konden in eerste instantie tot 5 juni een voorstel indienen om zomerscholen te organiseren. Bedoeling is om kinderen en jongeren die door de coronacrisis een leerachterstand opliepen, de kans te geven die bij te benen voor de start van volgend schooljaar. Zomerscholen zijn gratis en duren minstens 10 dagen.

Een eerste ronde leverde 144 ingediende dossiers op, waarvan de Vlaamse regering er vorige vrijdag 123 goedkeurde. De tweede oproep, die bedoeld was voor nieuwe dossiers, maar ook voor indieners die in de eerste ronde niet geselecteerd werden, liep af op 7 juli. In die ronde zijn nog eens 48 nieuwe aanvragen ingediend, meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).



Driekwart van die nieuwe aanvragen is gericht op leerlingen uit het lager onderwijs, een kwart op middelbare scholieren. De overgrote meerderheid, 80 procent, staat open voor leerlingen uit verschillende scholen. Tussen de dossiers zitten tot slot ook heel wat uitbreidingen van goedgekeurde aanvragen uit de eerste ronde.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) reageert tevreden. "In totaal zullen er overal in Vlaanderen meer dan 150 zomerscholen worden georganiseerd. Een groot succes en zeer belangrijk, want zomerscholen zijn ideaal om de leerachterstand zoveel mogelijk weg te werken en ervoor te zorgen dat iedereen met gelijke kansen aan het nieuwe schooljaar kan beginnen."

Minister Weyts hoopt de zomerscholen op termijn structureel in te bedden in het onderwijssysteem. "Er zou dan elk jaar een ruim zomerscholenaanbod uitgewerkt worden voor de maanden juli en augustus", zegt hij. "Dit kan één van de positieve effecten van de coronacrisis worden.”