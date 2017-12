Nog altijd liever Latijn dan loodgieterij TK

Bron: Belga 0 Thinkstock Onderwijs Veel leerlingen zijn ervan overtuigd dat Latijn of wetenschappen volgen de beste keuze is. Wie in een minder prestigieuze richting start, voelt zich al bij het begin mislukt. Dat blijkt uit het grootschalige Transbaso-onderzoeksproject van de UGent, de VUB, de UAntwerpen, de AP Hogeschool en de HO Gent. De Standaard bericht vandaag over het project.

Meer dan 3.000 leerlingen op 36 scholen in Antwerpen en Gent werden ondervraagd over hun overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Ook leerkrachten en ouders werden onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat Latijn of wetenschappen dé richtingen zijn die leerlingen het eerst proberen. Als het daar niet lukt, kan je nog altijd afzakken naar een technische richting en finaal het beroepsonderwijs. Ons onderwijs blijkt doordrongen van dat 'watervalprincipe'.

Ouders, leerkrachten en zelfs leerlingen zelf maken nog altijd het onderscheid tussen 'hogere' en 'lagere' richtingen, en spreken consequent over afzakken. En dat ondanks verwoede pogingen van scholen en beleidsmakers om de troeven van die zogezegd lagere richtingen te benadrukken. Zelfs de brede eerste graad, waarin leerlingen zich niet meteen moeten specialiseren, blijkt op veel scholen te leiden tot duidelijk te onderscheiden groepen.

Slecht gevoel

"Interesses van leerlingen spelen nauwelijks een rol bij de overgang", zegt onderzoekscoördinator Simon Boone (VUB). "Er wordt vooral gekeken naar de prestaties voor twee vakken: wiskunde en Nederlands. Wie daarop het sterkst presteert, stroomt doorgaans door naar Latijn. Wie gemiddeld tot iets minder goed scoort, naar techniek of kunst. Wie echt problemen heeft met de leerstof, start in de B-stroom."

Opvallend: wie niet start in die geprezen richtingen, vertoont volgens het onderzoek een lagere betrokkenheid bij de school en een hoger gevoel dat het onderwijs niets voor hen is. Dat gevoel ontstaat al in het basisonderwijs. "Die leerlingen voelen zich al mislukt nog voor ze goed en wel aan het secundair onderwijs begonnen zijn", zegt Boone. "Zij maken veel meer kans om ongekwalificeerd uit te stromen."