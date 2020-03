Nog 2 procent kinderen in basisscholen: “Blij dat ouders zo massaal gehoor geven aan oproep” ADN

19 maart 2020

16u32

Bron: Belga 1 Onderwijs De basisscholen vangen nog zo'n 2 procent van hun leerlingen op. In de gewone middelbare scholen gaat het om 0,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De gegevens zijn het gevolg van een rondvraag bij 250 basisscholen en 235 middelbare scholen. Maandag bleken er nog 6,5 procent van de leerlingen uit het basisonderwijs en 0,5 procent van de leerlingen uit het middelbaar onderwijs aanwezig op school.

Cruciale sector

Sindsdien werden de richtlijnen nog aangescherpt. Het is de bedoeling dat de schoolopvang nu enkel gebruikt wordt door ouders die werken in een cruciale sector, kinderen in een medische of sociale noodsituatie en kinderen met een moeilijke thuissituatie.



"Ik ben blij dat de ouders zo massaal gehoor geven aan de oproep om kinderen waar mogelijk zelf op te vangen", zegt Weyts.

Zo blijft de opvang voorbehouden voor ouders en kinderen die de school echt nodig hebben Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

"Zo belasten we de scholen en leerkrachten niet onnodig en blijft de opvang voorbehouden voor ouders en kinderen die de school echt nodig hebben. Het lijken misschien kleine cijfers, maar ze make, een groot verschil. Op deze manier kunnen heel veel ouders toch nog hun levensnoodzakelijke werk blijven doen en blijft er opvang voor kinderen die geen andere veilige haven hebben dan de school.”

Gelukkig hebben we de scholen niet gesloten. Sommige ouders én sommige kinderen hebben die opvang echt nodig.



