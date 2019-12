Niveau Vlaams onderwijs blijft dalen, nu ook koppositie voor wiskunde kwijt: “We moeten nú ingrijpen” SSL

03 december 2019

09u00 112 Onderwijs In het nieuwe PISA-onderzoek vallen de Vlaamse leerlingen voor leesvaardigheid voor het eerst uit de top-10 van de OESO-landen. Vlaamse 15-jarigen scoren ook slechter voor wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid dan bij vorige PISA-onderzoeken. «Het is 5 over 12», zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die in de resultaten de rechtvaardiging voor zijn ingrijpende onderwijsplannen ziet.

Het ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA) is een driejaarlijkse internationale studie die al sinds 2000 de wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid en de leesvaardigheid test bij de 15-jarigen in 79 landen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Voor PISA 2018 werden in Vlaanderen 4.882 leerlingen uit 172 scholen getest. De resultaten van de Vlaamse leerlingen gaan achteruit bij elk van de 3 geteste competenties. Al moet wel gezegd worden dat Vlaamse leerlingen nog altijd beter scoren dan het OESO-gemiddelde en de slechtste Vlaamse scholieren betere resultaten halen dan de beste van hun leeftijdsgenoten in vele andere landen - ook Europese.

Achteruitgang aanzienlijk qua leesvaardigheid

Vooral voor leesvaardigheid is de achteruitgang aanzienlijk: haalden Vlaamse leerlingen in 2006 nog gemiddeld 522 punten en in 2015 nog 511 punten, moeten ze het nu stellen met 502 punten. Vlaanderen is evenwel niet het enige Europese land waar een sterke achteruitgang vast te stellen is. Duitsland scoort 11 punten minder, Nederland zelfs 18 punten.

Toch is de dalende trend alarmerend: voor de eerste keer sinds het begin van de tests in 2000 vallen de Vlaamse 15-jarigen voor leesvaardigheid uit de top-10 van de OESO-landen.

Binnen Europa moet Vlaanderen voor leesvaardigheid Ierland, Estland, Finland en Polen laten voorgaan – niet toevallig hebben Estland en Polen de afgelopen jaren een grondige onderwijshervorming doorgevoerd. 19% van de Vlaamse leerlingen haalt zelfs het minimumniveau voor lezen niet: ze kunnen teksten niet goed gebruiken en ze kunnen er de belangrijkste elementen niet uit halen.

De Vlaamse leerlingen geven overigens amper blijk van leesplezier. Maar liefst 60% geeft aan enkel te lezen als het moet. De helft van de Vlaamse 15-jarigen bestempelt lezen zelfs als tijdverlies.

Koppositie voor wiskunde in Europa kwijt

Voor wiskunde en wetenschappen behoren de Vlaamse leerlingen nog steeds tot de Europese subtop, maar ook hier gaan de gemiddelde scores duidelijk achteruit. Zo is Vlaanderen zijn koppositie voor wiskunde in Europa kwijt. Tussen 2003 en 2018 daalde het aantal toppresteerders voor wiskunde in geen enkel land zo sterk (-15%) als in Vlaanderen. 17% van onze leerlingen is laagpresteerder voor wiskunde en 18% laagpresteerder voor wetenschappen.

Toch blijft Vlaanderen binnen Europa een topland wat wiskunde-onderwijs betreft: enkel Estland en Nederland halen een (iets) hogere score. Ook blijft met bijna 19% toppresteerders Vlaanderen het hoogste resultaat van alle Europese landen halen.

Opvallend is wel dat steeds meer landen het Vlaamse niveau inhalen - enerzijds omdat hun niveau stijgt, anderzijds omdat de Vlaamse scores dalen. Er zijn maar 9 landen waar de wetenschappelijke geletterdheid duidelijk gedaald is tussen 2006 en 2018, maar Vlaanderen is er 1 van. De Vlaamse daling van 35 punten is de op één na grootste van alle landen. Enkel in Finland gaat de wiskundeprestatie tussen 2003 en 2018 nog meer achteruit (-37 punten).

Onrust bij beleidsmakers

De prestaties worden in Vlaanderen meer dan in andere onderwijssystemen verklaard door achtergrondkenmerken zoals thuistaal en migratie. Zo zijn de resultaten duidelijk slechter bij leerlingen die thuis geen goed Nederlands spreken. Uit de PISA-cijfers blijkt dat 14% van de geteste 15-jarigen een migratieachtergrond heeft en thuis een andere taal dan Nederlands spreekt. Het verschil in leesscore tussen autochtone scholieren en kinderen met een migratie-achtergrond is in Vlaanderen ook fors groter dan het OESO-gemiddelde: 74 punten tegenover het gemiddelde van 42 punten.

Deze resultaten kan en mag je niet wegwuiven. Jaar na jaar zijn er wel experts die de slechte resultaten relativeren, maar ik wil dat uitdrukkelijk níet doen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

Is er dan geen goed nieuws over ons onderwijs? Jawel. Het Vlaamse onderwijs blijft zeker kwaliteit afleveren. De laagst presterende leerlingen halen in vergelijking met veel andere plekken in de wereld hoge scores. Maar de klad zit er nu wel al een tijdje in: test na test dalen de resultaten.

Dat we daar geen concrete oorzaak voor kunnen aanduiden bij gebrek aan voldoende wetenschappelijk onderzoek, zorgt voor onrust bij beleidsmakers. “Deze resultaten kan en mag je niet wegwuiven”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Jaar na jaar zijn er wel experts die de slechte resultaten relativeren, maar ik wil dat uitdrukkelijk níet doen. Zeker de evolutie op lange termijn kunnen we niet naast ons neerleggen. We moeten nú ingrijpen en de kwaliteit opkrikken.”

Hervorming

Voor Weyts zijn de PISA-resultaten de bevestiging dat een onderwijshervorming nodig is. En uiteraard dat zijn plannen in de Vlaamse regering de juiste zijn, door fors in te gaan zetten op de kennis van het Nederlands, met desnoods een taalbad voor instappende kleuters.

“Ten eerste moeten we focussen op Nederlands, want taal is de sleutel tot alle andere kennis. Ten tweede moeten we de lat hoger leggen, met aangescherpte eindtermen die focussen op Nederlands en Wiskunde. Ten derde moet ons onderwijs meer in de spiegel kijken, met in heel Vlaanderen dezelfde proeven die meten of we erin slagen om leerwinst te boeken. Het zal zeker 10 jaar duren voor we effecten van die aanpak zien. Op korte termijn zullen er niet meteen meetbare resultaten zijn, maar we moeten de tanker wel keren.”