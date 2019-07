Nieuwe VUB-opleiding ‘School of Thinking’ zoekt oplossingen voor complexe moderne problemen kv

09 juli 2019

05u49

Bron: Belga 0 Onderwijs De Vrije Universiteit Brussel lanceert vanaf oktober 2019 de nieuwe Engelstalige opleiding "School of Thinking". Dit postgraduaat van een jaar wordt georganiseerd door het Centrum Leo Apostel (CLEA) en wil studenten trainen in verschillende denkmethodes die hen kunnen helpen oplossingen te vinden voor de ingewikkelde hedendaagse problemen.

Het CLEA werd in 1995 opgericht als transdisciplinair en interfacultair onderzoekcentrum onder impuls van de bekende Belgische filosoof Leo Apostel. Met het postgraduaat "School of Thinking" voegt het CLEA nu voor het eerst een praktische opleiding aan haar activiteiten toe. De lessen en workshops, die onder meer gegeven worden door VUB-professoren Francis Heylighen en Jean-Paul Van Bendeghem, trainen de studenten in methodes om creatief, kritisch en collaboratief en systemisch te leren denken.

"We spreken graag over "thinking outside the box", maar die "boxes" blijven in ons hoofd bestaan en belemmeren het vrije denken zonder dat we ons daar eigenlijk van bewust zijn. We willen cursisten verschillende denkmethodes bijbrengen die hun vastgeroeste ideeën weer laten botsen en in beweging brengen. Om creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen, moeten we durven de grenzen van denkkaders en vakgebieden te overstijgen, maar tegelijk voldoende kritisch blijven om goede van slechte ideeën te onderscheiden", zegt prof. dr. Francis Heylighe.



De nieuwe studie kan een meerwaarde zijn voor professionals zoals ondernemers, bedrijfsleiders, politici, consultants en coaches die binnen hun functie geconfronteerd worden met ingewikkelde problemen die innovatieve denkprocessen vereisen.