Nieuw record voor wachtlijst scholenbouw: scholen wachten 14 jaar op subsidies

Een schoolgebouw wordt afgebroken. (Archieffoto.) Onderwijs De wachtlijst voor scholenbouw is vorig jaar toegenomen tot 2,72 miljard euro. Daarmee ligt het aangevraagde subsidiebedrag 5 miljoen hoger dan het vorige record van 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion), waarover De Tijd vandaag bericht.

Projecten die in 2003 zijn ingediend, kregen pas begin dit jaar groen licht. De wachtlijst van Agion houdt bovendien nog geen rekening met de noden in het gemeenschapsonderwijs.

De wachtlijst voor de scholenbouw is zo lang omdat er jaren te weinig is geïnvesteerd, aldus De Tijd. Vlaanderen kampt bovendien met een oud patrimonium: 60 procent van de scholen in Vlaanderen is voor 1970 gebouwd. Een op drie scholen is zelfs van voor 1950.