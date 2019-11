Netwerk tegen Armoede bekritiseert uitbesteding levering schoolboeken IB

08 november 2019

05u11

Onderwijs Scholen die de levering en facturatie van studiemateriaal uitbesteden, moeten extra oog hebben voor kansarmen. Dat zegt het Netwerk Tegen Armoede vandaag in De Standaard.

Om de administratieve overlast te beperken, wenden veel Vlaamse scholen zich tot externe leveranciers, die de levering van studiemateriaal voor hen verzorgen. De externe leverancier verwerkt de aanvragen, levert het studiemateriaal en factureert rechtstreeks aan de ouders. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebeurt dat bij een meerderheid van de secundaire scholen.

Dat heeft een schaduwkant, zegt het Netwerk Tegen Armoede. Doordat de laagdrempeligheid van een school vervangen wordt door rechtstreeks contact met commerciële firma's, stoten kansarme gezinnen op drempels. De meeste firma's leveren volgens hen geen handboeken als eerdere facturen (van broers of zusjes) niet zijn betaald. Daardoor komen leerlingen zonder hand- of werkboeken te zitten.

“Gevoeligheid hopelijk aangescherpt”

Het Netwerk trok naar de Commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse overheid en die oordeelde dat scholen mogen werken met externe leveranciers, maar dat hen dat niet ontslaat van de plicht om tegemoet te komen aan de noden van kansarme ouders.

Het Netwerk Tegen Armoede is opgelucht over de uitspraak. "Scholen moeten wel degelijk hun zorgverplichting blijven nakomen. Wij hopen dat de gevoeligheid bij scholen én leveranciers hiermee is aangescherpt.”