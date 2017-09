Negende keer, goede keer: UGent heeft eindelijk een rector en vicerector Rectorverkiezingen UGent ADN

10u30 24 BELGA Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. Onderwijs In Gent zijn Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe met ruime meerderheid verkozen tot rector en vicerector van de universiteit. Het resultaat betekent het officiële einde van een turbulent verkiezingsproces.

Vandaag om 8 uur werden de resultaten van de laatste stemronde ontgrendeld in de rector- en vicerectorverkiezingen aan de Universiteit Gent. Daaruit bleek dat Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe ruimschoots de benodigde meerderheid van de stemmen behaalden.



Om 10.30 uur komt de raad van bestuur van de universiteit samen; dit is decretaal zo bepaald. Het verkozen duo zal aan de raadsleden worden voorgedragen, waarna bij een stemming met een tweederdemeerderheid de officiële benoeming kan volgen. Om 11.30 uur worden de verkiezingsresultaten door de voorzitter van de kiescommissie, Sas Van Rouveroij van Nieuwaal, bekendgemaakt. Ook het huidige en nieuwe rectorale team van onze universiteit is daarbij aanwezig.

Negende keer

Ongeveer 47.000 UGent-leden konden gisteren al voor de negende keer hun stem uitbrengen bij de rectorverkiezingen. Ze konden enkel voor of tegen kandidaat-rector Rik Van de Walle en kandidaat-vicerector Mieke Van Herreweghe stemmen, of zich onthouden.



Bij de achtste stemronde, die vorige week werd gehouden, behaalde het duo Van de Walle-Van Herreweghe 60,25 procent van de stemmen. Maar toen was - zoals bij vorige stemrondes - een tweederdemeerderheid nodig. Gisteren was het de eerste keer sinds de Gentse rectorverkiezingen in april van start gingen dat een gewone meerderheid volstond om de overwinning in de wacht te slepen.



Bovendien trokken uitdagers Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets na de laatste stemronde hun kandidatuur in.

Wie?

Professor Rik Van De Walle is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Zijn vicerector Mieke Van Herreweghe is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Het kandidatenduo zal vanaf 1 oktober zetelen voor een periode van 4 jaar.