Nederlands almaar populairder bij Duitsers

19 maart 2019

Bron: VTM 0 Onderwijs Meer en meer Duitse studenten kiezen bewust om Nederlands te leren. Het gaat daarbij vooral om Duitse jongeren die dichtbij de Belgische of Nederlandse grens wonen. Het is belangrijk om je aan te passen zeggen de leerlingen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bezocht vandaag een Duitse school waar Nederlands gegeven wordt.

In Noordrijn-Westfalen is het Nederlands zeer populair. Maar liefst 29.000 leerlingen volgen de taal als keuzevak en dat aantal blijft toenemen. In Vlaanderen volgen 70.000 leerlingen Duits. In tegenstelling tot onze buurlanden daalt het aantal studenten die Duits volgen heel fors. Ze kiezen vaker voor Engels en vinden de taal makkelijker om in te studeren.

Vlaams minister van Onderwijs Crevits kondigt nu een samenwerkingsplatform aan tussen Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Leerkrachten gaan over de grenzen meer samenwerken. Ze gaan ook vooral lesmaterialen met elkaar uitwisselen. Het samenwerkingsplatform moet vooral Duitse leerkrachten stimuleren om een tijdje in België les te komen geven en omgekeerd.