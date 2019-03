N-VA wil verplicht taalbad van één jaar voor kinderen die onvoldoende Nederlands kennen KV HAA

09 maart 2019

05u55

Bron: Belga 0 Onderwijs N-VA wil dat kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen na de kleuterschool, een jaar lang een verplicht taalbad volgen waarbij ze alleen maar Nederlands krijgen. Dat zegt N-VA-kopstuk Zuhal Demir in een interview met Het Belang van Limburg.

De Vlaams-nationalisten willen van onderwijs een speerpunt maken in de campagne voor de verkiezingen van 26 mei. Volgens de partij is het onderwijsniveau in Vlaanderen de afgelopen jaren zienderogen achteruit gegaan en speelt de taalproblematiek daar een belangrijke rol in.

Taalbad van een jaar

Als oplossing stelt N-VA voor alle kinderen te screenen als ze de kleuterschool verlaten en op basis daarvan verplichte taalbaden te organiseren. "Kinderen die de basiskennis Nederlands op dat moment niet hebben, moeten een taalbad van een jaar volgen waarbij ze alleen maar Nederlands leren", zegt Demir. “Ze verliezen daardoor misschien een jaar, maar ze winnen een heel leven.”



Vandaag bestaat de mogelijkheid al om taalbaden te organiseren, maar volgens N-VA willen de scholenkoepels niet mee. De Vlaams-nationalisten willen daarom dat een volgende Vlaamse regering de koepels verplicht om dergelijke taalbaden te organiseren in hun scholen.

Ze verliezen daardoor misschien een jaar, maar ze winnen een heel leven Zuhal Demir (N-VA)

“Verkiezingspraatjes”

“Het klopt niet dat er geen taalbadklassen zijn in Vlaanderen”, reageert Vlaams parlementslid en Vilvoords schepen van Onderwijs Jo De Ro op Twitter. De Open Vld’er wijst erop dat het stedelijk onderwijs in zijn stad al zo’n taalbad organiseert. “Op eigen kosten”, tweet De Ro. “Hoeveel schepenen van onderwijs van uw partij (N-VA, red.) doen dit? Ik zal het zeggen: nul (0!) #verkiezingspraatjes”

In Vilvoorde worden deze taalbadleerlingen opgepikt op de school waar ze zijn ingeschreven, en ze volgen taalbadklas in een centrale school. In de namiddag keren ze terug naar hun echte klasgenootjes. De stad zorgt voor het vervoer.

