N-VA pleit voor een versterkt beleid rond hoogbegaafdheid IB

27 september 2018

05u02

Bron: Belga 0 Onderwijs Omdat in het onderwijs te veel hoog- en meerbegaafden uit de boot vallen, pleit de N-VA voor een versterkt beleid rond deze doelgroep.

In een conceptnota breken Vlaams parlementsleden Kathleen Krekels en Kris Van Dijck een lans voor meer aandacht voor de problematiek in de lerarenopleiding en de naschoolse opleiding, voor een platform om goede praktijken uit te wisselen en voor meer middelen voor klassen en scholen die extra beleid voeren om hoog- en meerbegaafden uit te dagen.

Vervelen

Van alle Vlamingen is ongeveer 2 à 3 procent hoogbegaafd. Dertig procent van de leerlingen op de Vlaamse schoolbanken is meerbegaafd. "Zij geven aan zich vaak te vervelen op school, hebben nood aan meer uitdaging en presteren soms zelfs slecht. Over hoogbegaafden bestaan veel misverstanden. Het gevolg daarvan is dat deze groep op school uit de boot valt, afhaakt of naar het privéonderwijs trekt", schetsen Krekels en Van Dijck de problematiek.

Een van de problemen is dat veel hoogbegaafden onder de radar blijven omdat ze niet of niet tijdig herkend worden. Zonde, vinden de N-VA'ers. "Elke hoogbegaafde die door de mazen van het net glipt en de school zonder diploma verlaat, is een verspild talent."

Lerarenopleiding

Ze pleiten voor meer aandacht voor de problematiek in de lerarenopleiding én de naschoolse opleiding voor de huidige leerkrachten. "Hoogbegaafdheid komt nauwelijks aan bod in de lerarenopleiding. Daardoor herkennen kleuterleidsters de kleuters met ontwikkelingsvoorsprong niet, zien onderwijzers de hoogbegaafdheid van kinderen niet", zegt Kathleen Krekels.

Zij en Van Dijck willen ook een platform om goede praktijken en materialen uit te wisselen en te ontwikkelen en meer middelen voor klassen en scholen die extra zorg en aandacht besteden aan hoog- en meerbegaafden. Ze vragen een spoedig debat in het Vlaams Parlement, omdat N-VA van hoogbegaafdheid "een prioritair nascholingsthema binnen het onderwijs" wil maken.